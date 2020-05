Abstand halten: Stadt Augsburg stellt Schilder auf Maxstraße auf

Hinweisschilder und mehr Kontrollen sollen verhindern, dass sich ein Vorfall wie am vergangenen Freitag auf der Augsburger Maxstraße wiederholt: An diesem Abend war ein Polizeieinsatz wegen der Handhabung der geltenden Corona-Regeln eskaliert. Mitarbeiter der Stadt haben jetzt Schilder auf der Feiermeile aufgestellt, etwa am Herkulesbrunnen. Die Schilder sollen auf die Abstandsregeln hinweisen.

Ordnungsreferent kündigt mehr Kontrollen an

Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch hatte die Maßnahme am Donnerstag angekündigt. Nach seinen Worten werden Mitarbeiter des Ordnungsdienstes verstärkt in der Innenstadt im Einsatz sein. Laut Pintsch werden sie auch Buttons mit der Aufschrift "Du bist mit Abstand das Beste" verteilen. Die Stadtverwaltung will nun das Pfingstwochenende beobachten. "Wir sind aber zuversichtlich, dass das die Leute gut machen", so Pintsch.

Oberbürgermeisterin lobt Bevölkerung

Auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) blickt positiv auf das anstehende lange Wochenende. Sie lobte, dass sich die meisten Gastronomiebetriebe sowie die meisten Besucherinnen und Besucher der Augsburger Innenstadt "total ordnungsgemäß" verhalten. Sie wolle nicht, dass wegen eines Vorfalls nun mit harter Hand regiert werde, so die Oberbürgermeisterin.

