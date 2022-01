"Absolut verrückter Fall" beschäftigt Münchner Polizei

Die Münchner Polizei spricht von seinem absolut verrückten Fall: Zwei Autofahrer waren auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Vorne ein 67-Jähriger in einem Audi, dahinter ein 43-Jähriger in einem Opel. Sie gerieten in Streit, der Opelfahrer warf dem Audifahrer vor, absichtlich langsam zu fahren. Der Audifahrer beschwerte sich, dass der Opelfahrer drängelte.

Verloben fürs Zeugnisverweigerungsrecht

An einer roten Ampel stiegen die beiden aus. Sie beschimpften und bespuckten sich. Der 67-Jährige holte eine Faustfeuerwaffe aus seinem Auto, die er dem 43-Jährigen laut Polizei aber nur zeigte. Danach fuhren beide weiter. Der 43-Jährige alarmierte die Polizei. Beide Fahrer konnten schnell gefunden werden.

Auf der Polizeiwache verlobte sich der 67-Jährige spontan mit seiner 52-jährigen Beifahrerin, damit diese nicht aussagen musste und vom Zeugenverweigerungsrecht Gebrauch machen konnte. Für die Waffe, eine Schreckschusspistole, konnte der 67-Jährige den nötigen kleinen Waffenschein vorweisen. Dennoch wurde er angezeigt - wegen Bedrohung, Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr. Außerdem bekam er eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, da er eine täuschend echt aussehende Kopie eines Personalausweises dabei hatte.

43-Jähriger schon polizeibekannt

Auch der 43-Jährige wurde von der Polizei vernommen. Bei ihm kam es zu einem Treffer im polizeilichen Datenbestand. Gegen ihn bestand ein Erzwingungshaftbefehl. Laut Polizei ging es unter anderem um eine bisher nicht beglichene Geldbuße von 10 Euro. Der 43-Jährige zahlte dies dann vor Ort und wurde zudem wegen Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr angezeigt.