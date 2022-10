Artikel mit Audio-Inhalten

Abseilübung an Regensburger Fernsehturm sorgt für Notrufe

Wegen einer Höhenübung am 140 Meter hohen Fernmeldeturm auf dem Ziegetsberg in Regensburg ist am Donnerstag gleich mehrfach der Polizeinotruf aktiviert worden. Viele besorgte Anwohner glaubten an einen Ernstfall.