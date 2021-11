Abschlussprüfungen - für 4.000 Azubis wird es ernst

Am Dienstag starten die schriftlichen Abschlussprüfungen für über 4.000 Auszubildende in Niederbayern und der Oberpfalz. Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Niederbayern mitteilt, ist die Prüfung ein "wichtiger Meilenstein für den Start ins Berufsleben - auch in schwierigen Zeiten".

Kaufmännische Berufe machen den Prüfungsauftakt

In der Oberpfalz werden 2.335 Prüflinge in 138 verschiedenen Berufen geprüft. In Niederbayern sind es laut IHK 1.732 Azubis in 80 Berufen. Diese umfassen die Bereiche Industrie, Handel, Dienstleistungen und Tourismus. Den Auftakt der Prüfungen am Dienstag machen die Azubis in den kaufmännischen Berufen, wie zum Beispiel Einzelhandels- und Industriekaufleute.

Prüfungen mit Maskenpflicht und Abstand

Später folgen laut IHK die technischen Berufe, wie Industriemechaniker oder Elektroniker. Knapp 2.500 ehrenamtliche Prüfer werden allein in Niederbayern dabei sein. Es gilt überall Maskenpflicht und die Prüfungen werden auf viele Orte verteilt, um den Sicherheitsabstand einhalten zu können, heißt es.

Beste Aussichten für Azubis wegen Fachkräftemangel

Die Aussichten für die Auszubildenden sind sehr gut: Es gibt nach wie vor einen extremen Fachkräftemangel, teilte ein Sprecher der IHK Oberpfalz/Kelheim dem BR mit. "Überall wird gesucht. Auch in den vermeintlich beliebten Berufen." Betriebe würden jedoch unter dem demografischen Wandel und dem "Trend zur höheren Bildung" leiden.

Keine Einbrüche bei Lehrstellen wegen Corona

Corona und die Lockdowns hätten nicht zu Einbrüchen bei den Lehrstellen geführt, so der Sprecher weiter. Vor allem Gastronomie-Betriebe hätten sich mit kreativen Lösungen beholfen und trotzdem weiter junge Leute ausgebildet. "Natürlich hat die praktische Ausbildung gelitten, aber weil eine Ausbildung für gewöhnlich drei Jahre dauert, kann das kompensiert und später nachgeholt werden", heißt es.