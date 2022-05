Abschlussprüfungen für 2.500 IHK-Azubis in Oberfranken starten

Insgesamt knapp 2.500 Auszubildende wollen in den kommenden Tagen in Oberfranken ihre Abschlussprüfungen ablegen. Am Dienstag starten die für rund 1.700 Azubis die schriftlichen Prüfungen für die kaufmännischen Berufe, heißt es von der Industrie- und Handelskammer (IHK) aus Bayreuth. Ab dem 10. Mai folgen die Prüfungen in den technischen und grafischen Berufen.

IHK: Abschlussprüfungen unter Pandemie-Bedingungen

Nach den schriftlichen Abschlussprüfungen folgen im Sommer mündliche und praktische Prüfungen. Über 2.000 Ehrenamtliche aus Unternehmen und Berufsschulen unterstützen die IHK dabei. Die Prüflinge können ihren Abschluss in insgesamt 153 Berufen abschließen. Nach einem erfolgreichen Abschluss wartet das Berufsleben auf die Auszubildenden.

"Die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen und damit der gesamten Region hängt maßgeblich von gut qualifizierten Fachkräften ab. Eine Investition in Ausbildung ist daher auch immer eine Investition in die Zukunft", so Michael Waasner, Präsident der IHK für Oberfranken. Die IHK-Prüfungen finden im dritten Jahr in Folge unter Pandemiebedingungen mit Hygienekonzepten und Maskenregeln statt.