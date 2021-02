Abschlussklassen in Augsburg bestreiken Wechselunterricht

Mit einem Streik will die Abschlussklasse des Holbein-Gymnasiums in Augsburg auf eine Situation aufmerksam machen, die den Schülerinnen und Schülern seit Anfang der Woche Sorgen bereitet: Sie weigern sich, den Wechselunterricht zu besuchen.

Ungleiche Bedingungen im Wechselunterricht

Die Schülerinnen und Schüler kritisieren, dass der Wechselunterricht immer eine Gruppe benachteilige, wohingegen im digitalen Distanzunterricht gleiche Bedingungen herrschten. Zudem sei der Wechselunterricht bei einem längeren Schulweg logistisch zum Stundenwechsel nicht umsetzbar, argumentieren die Kurssprecherinnen Nicola Neudert und Luisa Link.

Finale Phase vor der Abiturprüfung nutzen

Mit Blick auf die Abiturprüfungen im Frühsommer sei es der Abschlussklasse wichtiger, in der finalen Phase ab April in den Präsenzunterricht gehen zu können – und nicht jetzt schon, wo viele Schülerinnen und Schüler eine Infektion fürchten. Mit dem Streik will sich die Abschlussklasse des Holbein-Gymnasiums Gehör beim zuständigen Kultusministerium in München verschaffen, damit wieder komplett auf Distanzunterricht umgestiegen wird, bis ein Präsenzunterricht in voller Klassenstärke möglich ist.

Auch das Bayernkolleg in Augsburg streikt

Gestreikt wird auch am Bayernkolleg. Dort will die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sogar solange den Wechselunterricht verweigern, bis vollständig zum Distanzunterricht zurückgekehrt wird. „Das Homeschooling in der aktuellen Form mag nicht perfekt sein, ist aber dem derzeitigen Pandemieverlauf angemessen“, heißt es in einem Schreiben. Weil am Donnerstag eine abiturrelevante Klausur angesetzt ist, unterbrechen die Schülerinnen und Schüler ihren Streik für diesen Zeitraum. Außerdem wollen die Abschlussklassen an den Winterferien Mitte Februar festhalten.

Dies ist nicht der einzige Protest von Schülern in Bayern. Am Dienstag hatten Nürnberger Abiturienten wegen der hohen Corona-Zahlen den Präsenzunterricht verweigert.