Abschlussjahrgänge zurück im Klassenzimmer

In Bayern dürfen nach fast sieben Wochen die Abschlussjahrgänge wieder in die Schule. Allerdings nicht alle auf einmal: Wechselunterricht ist angesagt. Für Planungen war jedoch nur wenig Zeit, auch am Von-Müller-Gymnasium in Regensburg.

40 Abiturienten in der Schule, 40 zu Hause

Die Regensburger Schülerin Marta Milosevic gehört zu der Hälfte ihres Abi-Jahrgangs am Von-Müller-Gymnasium, die heute wieder in die Schule können. Die 19-Jährige befindet sich emotional zwischen Vorfreude und Skepsis, erzählt sie dem BR. "Ich bin gespannt wie es läuft. Eigentlich hatten wir ja schon so eine ähnliche Situation beim ersten Lockdown Mitte Mai. Ungefähr weiß ich schon, wie es laufen wird."

Die rund 80 Schüler des Abijahrgangs am Von-Müller-Gymnasium in Regensburg werden im Wechsel unterrichtet. Das heißt: Ein Teil ist in der Schule anwesend. Die anderen 40 Abiturienten nehmen von zu Hause teil. Damit der Wechselunterricht überhaupt möglich ist, hat Schulleiter Ralf Krottenthaler in den letzten Tagen extra einen eng getakteten Stundenplan entworfen. Fächer wie Mathematik oder Deutsch, die sich sonst auf mehrere Stunden über die Woche verteilen, sind nun zu Doppelstunden zusammengefasst. "Auf diese Art und Weise erreichen wir, dass die Schüler zu Beginn gestaffelt in die Schule kommen, am Ende gestaffelt wieder nach Hause gehen und dazwischen möglichst wenig Freistunden entstehen", erklärt Krottenthaler. Somit soll der Kontakt zwischen den Stunden auf ein Mindestmaß reduziert werden.