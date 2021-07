Abschlussfeiern: Corona-Jahrgang will feiern - aber wie?

Keine Abschlussfahrt, kein Abschlussball, kein Abschlussstreich - wegen Corona. Das findet die 16-jährige Lena Pertler traurig. Sie ist Absolventin an der Maria-Ward-Realschule in Deggendorf. "Man freut sich ab der fünften Klasse auf all diese Dinge - das ist schade. Aber wir machen jetzt das Beste draus." Denn: Die Abschlussfeier lässt sich keine Schule nehmen.

In Deggendorf beispielsweise soll die Abschlussfeier in der Kirche statt in der Schule stattfinden. Hier ist Platz für alle Schüler, Lehrer und Eltern, aber im Schichtbetrieb mit drei Gottesdiensten samt Zeugnisverleihung pro Abschlussklasse.

Strikte Regeln für Abschlussfeiern vom Kultusministerium

Nicht nur in Deggendorf wird gerade am genauen Ablauf der Abschlussfeier getüftelt. Ab Mitte Juli finden die Abschlussfeiern statt. Insgesamt gibt es dieses Jahr rund 244.000 Absolventinnen und Absolventen an allen bayerischen Schulen, wie es vom Kultusministerium auf BR-Anfrage heißt. Alle bayerischen Schulen sind mit der Organisation der Feiern beschäftigt. Das ist eine Herausforderung. Das Kultusministerium hat strenge Regeln für die Feiern vorgegeben:

Rahmenprogramm: Anders als letztes Jahr gibt es dieses Jahr die Möglichkeit eines Rahmenprogramms bei Abschlussfeiern. Das heißt, musikalische Einlagen sind erlaubt.

Anders als letztes Jahr gibt es dieses Jahr die Möglichkeit eines Rahmenprogramms bei Abschlussfeiern. Das heißt, musikalische Einlagen sind erlaubt. Teilnehmeranzahl: Eine Personenobergrenze gibt es nicht. Allerdings orientiert sich die Zahl der Teilnehmenden an den Räumen. Hier muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die Anzahl der Begleitpersonen zu den Abschlussfeiern sollte möglichst gering gehalten werden, wie es vom Ministerium heißt.

Eine Personenobergrenze gibt es nicht. Allerdings orientiert sich die Zahl der Teilnehmenden an den Räumen. Hier muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die Anzahl der Begleitpersonen zu den Abschlussfeiern sollte möglichst gering gehalten werden, wie es vom Ministerium heißt. Maskenpflicht: Auf dem Schulgelände und somit bei den Abschlussfeiern in den Schulen gilt die Maskenpflicht.

Auf dem Schulgelände und somit bei den Abschlussfeiern in den Schulen gilt die Maskenpflicht. Keine Testpflicht: Eine Testpflicht für die Teilnahme an einer Abschlussfeier gibt es nicht. Allerdings rät das Ministerium allen Teilnehmenden, sich vorab freiwillig zu testen.

Eine Testpflicht für die Teilnahme an einer Abschlussfeier gibt es nicht. Allerdings rät das Ministerium allen Teilnehmenden, sich vorab freiwillig zu testen. Keine Bewirtung: Eine gemeinsame Getränke- und Essensausgabe beziehungsweise Bewirtung ist bei den Abschlussfeiern nicht möglich.

Kreative Abschlussfeiern an Bayerns Schulen

Schulleiter in ganz Bayern wollen die Regeln einhalten, um kein Risiko einzugehen. Viele orientieren sich dabei an den Abschlussfeiern aus dem vergangenen Jahr. Aber es entstehen ganz neue, kreative Ansätze für die Feiern, die gemeinsam mit den Absolventen geplant werden, um einen würdigen Abschluss feiern zu können.

Die Abschlussfeier in der Deggendorfer Kirche pro Klasse ist für Realschul-Absolventin Lena Pertler ein guter Kompromiss. "Das ist auch viel familiärer, wenn wir das getrennt machen. Da können wir bei der Feier speziell auf unsere Klasse eingehen."