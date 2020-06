Abschluss für Auszubildende erfordert zusätzliche Prüfungsorte

Für fast 4.600 Auszubildende im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) beginnen ab kommender Woche die Abschlussprüfungen. Wegen der Corona-Pandemie wurde für die Prüfungen deshalb ein Hygienekonzept erarbeitet, teilte die IHK mit.

50 verschiedene Prüfungsorte an einem Tag

Wegen der Anforderungen mussten zusätzliche Räume angemietet werden, damit die Prüflinge mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander einhalten können, heißt es in der Pressemitteilung. Alleine für einen bestimmten Prüfungstag hätten rund 50 verschiedene Orte in ganz Oberfranken gebucht werden müssen, so Bernd Rehorz, Bereichsleiter Berufliche Bildung bei der IHK Oberfranken.

IHK-Prüfungen: Mehr als 2.000 Ehrenamtliche helfen mit

Rund 2.200 ehrenamtliche Prüfer aus oberfränkischen Unternehmen und zahlreiche Berufsschullehrer unterstützen die IHK bei den Prüfungen. Geprüft werden unter anderem angehende Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker. Wenige Tage später folgen die Prüfungen für rund 1.900 Prüflinge in kaufmännischen Berufen, darunter angehende Einzelhandels-, Bank- und Bürokaufleute.