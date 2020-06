Abschluss des Regensburg-Besuchs: Benedikt XVI. betet im Dom

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat eine letzte Andacht mit seinem todkranken Bruder Georg gefeiert. Am Sonntagnachmittag besuchte der 93-Jährige noch einmal das Wohnhaus seines Bruders in der Regensburger Innenstadt. Eine gute Stunde lang beteten die beiden zusammen. Montagvormittag reist Benedikt zurück in den Vatikan.

Emotional zweigeteilter Aufenthalt in Regensburg

Die vier Tage in Regensburg waren emotional zweigeteilt für Joseph Ratzinger. Der Grund für den spontanen Besuch seit Donnerstag ist der gesundheitliche Zustand des 96 Jahre alten Bruders Georg. Von ihm wollte sich der 93-Jährige verabschieden.

Zum anderen freute sich der ehemalige Papst sehr, noch einmal in seiner Heimat zu sein. Am Samstag besuchte er das Grab seiner Eltern und seiner Schwester sowie sein ehemaliges Wohnhaus in Pentling. Das habe den emeritierten Papst "begeistert", sagte der Sprecher des Bistums Regensburg, Clemens Neck.

Besuch im Regensburger Dom

Zum Abschluss besuchte Benedikt am Sonntagabend den Regensburger Dom. Dort betete er am Schrein des heiligen Bistumspatrons Wolfgang. Als der ehemalige Pontifex den Dom verließ, läuteten die Kirchenglocken.

Söder verabschiedet Papst Benedikt

Der frühere Papst wird am Montag mit seiner Entourage, zu der sein Privatsekretär Georg Gänswein, sein Arzt sowie Sicherheitskräfte des Vatikans gehören, in einer italienischen Militärmaschine zurückfliegen. Seit seiner Emeritierung im Jahr 2013 lebt Benedikt in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten.

Gegen die Mittagszeit soll die Maschine am Flughafen München abheben. Dort will ihn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verabschieden.