Zeichen für den Frieden: Ostermärsche in Bayern abgeschlossen

Auch am Ostermontag sind in Bayern wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um für den Frieden zu demonstrieren. Friedensmärsche gab es etwa in Nürnberg und Fürth, in Schweinfurt oder in Pfarrkirchen. Erstes Thema für die Menschen war der Krieg in der Ukraine.

Rund 1.000 Teilnehmende bei Ostermarsch-Aktionen in Nürnberg und Fürth

Insgesamt rund 1.000 Menschen haben am Ostermontag in Fürth und Nürnberg an Ostermärschen und einer sogenannten "FriedensFahrradFahrt" teilgenommen. Das hat die Polizei Mittelfranken auf Anfrage von BR24 mitgeteilt. Demnach sind rund 200 Radfahrer zu der Friedensfahrt von Fürth aus gestartet und haben sich mit den 800 Teilnehmern der beiden Ostermärsche unter dem Motto "Die Waffen nieder" am Kornmarkt versammelt.

Die Märsche und die Kundgebung verliefen nach Angaben der Polizei störungsfrei und friedlich. Der eine Nürnberger Ostermarsch startete um 14 Uhr am Gewerbemuseumsplatz und führte über den Marientorgraben durch die Innenstadt zum Kornmarkt. Der zweite Ostermarsch begann zur gleichen Zeit am Kopernikusplatz und ging über die Nürnberger Südstadt ebenfalls bis zum Kornmarkt. Dort endete auch die "FriedensFahrradFahrt", die in Fürth gestartet war.

Friedensforum Nürnberg fürchtet Eskalation bis zum Atomkrieg

Laut Aufruf des Friedensforums Nürnberg setzen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten dafür ein, Konflikte weltweit "diplomatisch zu lösen". Ebenso verurteilen die Organisatoren den "völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine".

Der Krieg füge den Menschen unsägliches Leid zu und verwüste das Land. Im Zuge des Angriffskriegs drohe eine "Eskalation bis zum Atomkrieg", befürchtet das Friedensforum. Waffenlieferungen an die Ukraine sind laut Friedensforum kontraproduktiv. Vielmehr sollten Rüstungsausgaben für "sinnvolle zivile Zwecke umgewidmet werden", hieß es in dem Aufruf zum Ostermarsch.

In Schweinfurt Friedensmarsch nach langer Pause

In Schweinfurt hat das Bündnis für Frieden am Ostermontag nach langer Pause wieder zu einem Ostermarsch eingeladen. Zur Teilnahme aufgerufen hatte ein Bündnis aus Parteien, Umweltverbänden, Kirchen und Gewerkschaften wie dem DGB und der IG Metall. Um 15 Uhr ging es nach einem Konzert von den Wehranlagen aus über den Marktplatz zur Abschluss-Kundgebung am Zeughaus. Dort wurden verschiedene Reden gehalten.

Das Schweinfurter Friedensbündnis hat seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs bereits zu mehreren Aktionen aufgerufen.

Ostermarsch von Pfarrkirchen nach Postmünster

Von Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn aus marschierten am Mittag und frühen Nachmittag knapp drei Dutzend Teilnehmende an der Rott entlang in Richtung Postmünster und wieder zurück zum Theatron von Pfarrkirchen. Das Motto war "Ostermarsch-Frieden schaffen ohne Waffen (-Lieferungen)". Die Teilnehmer trugen Transparente und Plakate. Am Theatron fand eine Kundgebung statt. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen.

Abschluss der Ostermärsche: Friedensbewegung leicht gestärkt

Das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn hat am Ostermontag eine positive Bilanz zu den diesjährigen Ostermärschen in Deutschland gezogen. Die Zahl der Teilnehmer sei im Vergleich zu den Vorjahren "moderat" angestiegen. In bundesweit über 120 Städten hätten über Ostern Aktionen für Frieden und Abrüstung stattgefunden. Zentrale Forderungen bei den Ostermärschen seien ein Waffenstillstand und das Ende des Krieges gegen die Ukraine gewesen.

"Der Krieg in der Ukraine hat über die Ostertage viele Menschen auf die Straßen getrieben, die nicht ohnmächtig die Nachrichten verfolgen möchten, sondern sich aktiv gegen den Krieg, für diplomatische Lösungen und gegen Aufrüstung engagieren wollen", so ein Sprecher des Netzwerks.