Abschied von Breit-Keßler: Stabwechsel bei der Landeskirche

Stabwechsel bei Bayerns Protestanten: Susanne Breit-Keßler, langjährige Regionalbischöfin von München und Oberbayern ist heute in der Münchner St. Lukaskirche mit einem Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Jahr 2001 trat sie ihr Amt an und wurde zuständig für 500.000 Protestanten in rund 150 Kirchengemeinden im Freistaat. Als erste Frau in Bayern in einem bischöflichen Amt wollte sie für Arme und Obdachlose eintreten und gegen Ausländerfeindlichkeit und Missstände in der Altenhilfe kämpfen.

Breit-Keßler fordert tätige Nächstenliebe

Tätige Nächstenliebe statt einer christlichen "Superethik" - das forderte Breit-Keßler auch heute zu ihrem Abschied wieder. Auf rhetorisch ausgefeilte und selbstbewusst vorgetragene Predigten und Reden legte die scheidende Regionalbischöfin stets großen Wert, ist sie doch nicht nur Theologin, sondern auch Germanistin. Bevor Breit-Keßler ihr Bischofsamt antrat, arbeitete sie mehrere Jahre als Journalistin für die Süddeutsche Zeitung und den Bayerischen Rundfunk. Einem breiten Publikum wurde sie in den 1990er Jahren außerdem als Sprecherin des "Wort zum Sonntag" im Ersten bekannt. Im Hörfunkprogramm von Bayern 1 gestaltet sie seit Jahren regelmäßig die Evangelische Morgenfeier.

Starke Rednerin, Sellvertreterin des Landesbischof, streitbare Theologin

Nachdem sie viele Jahre lang als ständige Vertreterin des bayerischen Landesbischofs unterwegs war, wäre sie 2011 fast selbst Landesbischöfin geworden, unterlag am Ende jedoch ihrem Gegenkandidaten Heinrich Bedford-Strohm. Der Zusammenarbeit habe diese Wahlniederlage aber nicht geschadet, versichert Breit-Keßler: "Er hat vom ersten Tag an sofort gesagt, dass ich seine ständige Vertreterin bleiben werden - wir verstehen uns sehr gut, wir diskutieren über viele Dinge, sind in einem regen Austausch."

Theologische Diskussionen - auch heftige - scheute Breit-Keßler nie: Als stellvertretende Vorsitzende der Kammer für Öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland arbeitete sie an Stellungnahmen der EKD zu gesellschaftlich relevanten Themen mit, wie zum Beispiel 2013 an der viel diskutierten Orientierungshilfe zu Ehe und Familie.

"Ich liebe die Arbeit in solchen Gremien, weil man sich ja heftig auseinandersetzt, weil es unterschiedliche Positionen gibt - es ist wunderbar sich so ein bisschen zu hackeln und am Ende zu einem gemeinsamen Werk zu kommen", sagte sie im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Künftig Engagement für faire Modeproduktion und die Hanns-Seidel-Stiftung

Zu ihrem Abschied formulierte Breit-Keßler noch einen Wunsch an ihre Kirche: "Die Bitte um Vergebung, wo homosexuelle Menschen in der Kirche Ausgrenzung und Verachtung erfahren haben - das muss noch kommen." Dazu sei tatkräftige Aufklärungsarbeit nötig, denn nur dann werde diese Bitte auch glaubwürdig, so Breit-Keßler.

Am 30. November geht sie in Ruhestand. Der dürfte allerdings eher zum "Unruhestand" geraten: Die scheidende Bischöfin wird künftig bei der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung arbeiten. Außerdem wirbt sie als Botschafterin für das Textilsiegel "Grüner Knopf" von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller.

Nachfolger von Breit-Keßler wird Nürnberger Dekan Kopp

Ihr Nachfolger als Regionalbischof von München und Oberbayern ist der bisherige Nürnberger Dekan Christian Kopp, der das Amt am 1. Dezember antritt.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es zu Ehren der scheidenden Bischöfin einen Empfang in der Synagoge am Jakobsplatz, an dem auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und die frühere Präsidentin des Zentralsrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, teilnahmen.