Abschied von Barbara Stamm aus dem Landtag

Bis zuletzt hat Barbara Stamm für die CSU Wahlkampf gemacht. Wie schon bei den Wahlen zuvor hing ihr Wiedereinzug in den Landtag vom Gesamtergebnis der CSU ab. Denn sie hatte nie einen eigenen Stimmkreis. Dass es bei dieser Landtagswahl knapp für sie werden konnte, war ihr bewusst. Der Abschied fällt Barbara Stamm dennoch schwer.

Das soziale Gewissen der CSU

Seit Jahren führt Barbara Stamm in Umfragen die Liste der beliebtesten Politiker an. Für viele ist sie das soziale Gewissen der CSU. Als Politikerin genießt sie parteiübergreifend Ansehen. Ihr soziales Engagement erklärt sich auch aus ihrer eigenen Geschichte.

Schwierige Kindheit

Barbara Stamm wächst in schwierigen Verhältnissen in Unterfranken auf. Anfangs lebte sie in einer Pflegefamilie, ehe sie mit acht Jahren zur ihrer gehörlosen Mutter und dem Stiefvater zieht. In ihrer Kindheit erlebt sie immer wieder häusliche Gewalt und wird dann wieder in Heimen untergebracht. Eine Thematik, die sie nicht mehr loslassen wird.

Ausbildung zur Erzieherin

Kindheit und Jugend prägen Barbara Stamm fürs Leben. Sie will anderen helfen und wird Erzieherin. In Würzburg ist sie in der Jugendarbeit der Diözese tätig. 1969 heiratet sie Ludwig Stamm. Mit Geburt des ersten Kindes wird sie Hausfrau und arbeitet später in Teilzeit als Erzieherin.

Erste Schritte in der Politik

Im Jahr 1972 werden für den Würzburger Stadtrat gezielt Frauen gesucht. Barbara Stamms Ehemann rät ihr, sich zu bewerben und in die Politik zu gehen. Das ist der Startschuss ihrer politischen Karriere. 15 Jahre ist sie Mitglied im Würzburger Stadtrat.

Fern der Heimat und Familie

Bereits 1976 zieht Barbara Stamm als Nachrückerin in den Bayerischen Landtag ein. Sie ist inzwischen zweifache Mutter, und die Familie bleibt in Würzburg, ihr Arbeitsschwerpunkt liegt aber in München - immer wieder ein Spagat für sie und ihren Mann. Barbara Stamm erfährt auch viel Gegenwind, bekommt vorgeworfen, sie lasse Mann und Kinder im Stich.

"Die soll sich doch mal um ihre Kinder kümmern – die armen Kinder, der arme Mann. Das schlechte Gewissen wurde einem von außen auch einfach eingeredet." Barbara Stamm

Karriere in männerdominiertem Landtag

Trotz des Gegenwindes macht Barbara Stamm Karriere in einem von Männern dominierten Landtag, wird Vize-Fraktionschefin. Dann beruft sie der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß in das Sozialministerium als Staatssekretärin. Mit ihren Konzepten für Frauen, die häusliche Gewalt erleben, stößt sie in der CSU vielfach auf Unverständnis.

Sozialministerin in Stoibers Kabinett

An ihrer sozialen Agenda hält sie trotzdem fest. 1994 wird Barbara Stamm Ministerin für Soziales und Gesundheit im Kabinett von Ministerpräsident Edmund Stoiber. Auch jenseits der politischen Arbeit setzt sie sich für Schwächere ein, etwa für Menschen mit Behinderung oder für Kinder in Rumänien, die sie regelmäßig besucht.

Tiefer Fall durch BSE-Krise

Nachdem Barbara Stamm stellvertretende Ministerpräsidentin wird, ereilt sie die BSE-Krise. Die Versäumnisse werden in diesem Zusammenhang allein Barbara Stamm angelastet. Am Ende hält sie dem Druck nicht länger stand und tritt 2001 zurück. In der Politik bleibt sie trotzdem.

"Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, also entweder Sie sagen, Sie sind jetzt total am Ende und Sie sagen: 'Schluss, Politik nein, will ich nie mehr was damit zu tun haben.' Da hätte man sicher vielen Leuten Freude bereitet. Oder Sie sagen: 'Nein, ich bin noch da.'" Barbara Stamm

Privater Schicksalsschlag

Ihr Rücktritt schadet dem Ansehen von Barbara Stamm kaum, sie wird 2003 Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags. Doch kurz darauf erkrankt sie an Brustkrebs. Lange hält sie die Krankheit geheim, macht trotz Chemotherapie Wahlkampf für die anstehende Landtagswahl. Als sie sich fünf Jahre später um das Amt der Landtagspräsidentin bewirbt, wird ihre Krankheit öffentlich. Sie erlebt nicht nur Mitgefühl, sondern auch Missgunst. Dennoch wird sie nach ihrem Wiedereinzug in den Landtag als erste Frau an die Spitze des Landtags gewählt.

Verdienste als Landtagspräsidentin

In ihrer Zeit als Landtagspräsidentin liegt Barbara Stamm die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Abgeordneten am Herzen. Aber auch für die Mitarbeiter des Landtags setzt sie sich ein. Außerdem hat sie sich für Frauen und Familien im Landtag engagiert und zum Beispiel eine landtagseigene Kita und einen Stillraum initiiert.

Verwandtenaffäre im Landtag

Das Jahr 2013 wird für Barbara Stamm das schwierigste in ihrer Zeit als Landtagspräsidentin. Als herauskommt, dass Abgeordnete über Jahrzehnte Angehörige auf Staatskosten angestellt haben, stellt sich Stamm vor die Parlamentskollegen. Ihr wird vorgeworfen, den Skandal vertuschen zu wollen. Erst spät ändert sie ihren Kurs.

Kein Ruhestand

Am Wahlabend der diesjährigen Landtagswahl wird klar: Nach 42 Jahren muss Barbara Stamm den Landtag verlassen. Das Wahlergebnis der CSU reicht nicht für ein Mandat. Ihr Terminkalender aber ist immer noch gut gefüllt. Die frei gewordene Zeit will Barbara Stamm nun ihren vielen Ehrenämtern widmen.

"So ganz in den Ruhestand zu gehen, das kann sich eigentlich keiner vorstellen. Und ich habe erfreulicherweise im ehrenamtlichen Bereich noch so viele Möglichkeiten, und da will ich gerne begleiten und noch unterwegs sein." Barbara Stamm