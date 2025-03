Abschied vom "Superzug": Zukunfts-Neigetechnik ohne Wasserstoff

Neigetechnik-Triebwagen bedienen den Nahverkehr in weiten Teilen Bayerns. Weil sie sich ähnlich wie ein Motorradfahrer in die Kurve legen, können sie auf kurvigen Strecken schneller fahren als herkömmliche Züge – sie sind daher wichtig, um Takt-Fahrpläne einhalten zu können.

Im März 2023 hatte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) verkündet, dass die Neigetechnik in Bayern nach 2030 eine Zukunft ohne Diesel haben soll. Damals sprach er von einem "Superzug", den die staatliche Bayerische Eisenbahngesellschaft entwickeln lassen werde. Der sollte sowohl über Akkus als auch über eine wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle verfügen, um die langen Strecken ohne Oberleitung – etwa zwischen Hof und Nürnberg – zu bewältigen. Die Neuentwicklung solcher Fahrzeuge galt bereits damals als ehrgeizig.

Bessere Akkus machen Wasserstoff überflüssig

Inzwischen haben neue Gutachten (externer Link) jedoch ergeben, dass auf den Wasserstoffanteil verzichtet werden kann. Dank leistungsfähigerer Akkutechnik soll es künftig reichen, wenn die Züge an den Endpunkten der Strecken per Oberleitung ihre Batterien aufladen. Unterwegs bräuchten die neu entwickelten Akkuzüge dann auch auf über 100 Kilometer langen Strecken wie Hof-Nürnberg nicht mehr nachladen.

Nur wenig neue Ladestellen nötig

Am bestehenden Bahnnetz sind dafür in Nordostbayern laut Verkehrsministerium nur geringe Anpassungen nötig: In den Bahnhöfen Bayreuth und Neustadt an der Waldnaab müssen Lademöglichkeiten hergestellt und einzelne Gleise am Nürnberger Hauptbahnhof mit einer leistungsfähigeren Oberleitung nachgerüstet werden.

Zudem müssen in Marktredwitz endende Züge zum Aufladen der Akkus ins tschechische Cheb oder nach Hof weiterfahren, solange die Elektrifizierung von Hof nach Marktredwitz noch nicht fertiggestellt ist. Auch die Neigetechnik in Schwaben soll künftig mit Akkuzügen betrieben werden, dort fahren dann die gleichen Fahrzeuge wie in Nordostbayern.