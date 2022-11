Abschied vom Auerhuhn? Studie zeigt dramatischen Rückgang

Die Auerhuhn-Population in den bayerischen Alpen ist auf dem Rückzug, langfristig droht das Aussterben dieses urbayerischen Vogels. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die auf dem Monitoring von 70 Balzplätzen im Werdenfelser Land, im Mangfallgebirge und im westlichen Chiemgau beruht. Über Jahrzehnte haben ehrenamtliche Beobachter hier Daten über Anzahl und Verhalten der Rauhfußhühner gesammelt, die Wissenschaftler nun zusammengefasst und ausgewertet haben.

Seit 2010 immer weniger Auerhühner

Demnach blieben die Populationen von 1985 bis 2010 einigermaßen stabil, bei nur geringem jährlichem Rückgang von unter einem Prozent. Im Jahr 2010 aber verzeichnen der Wildtier-Biologe Florian Bossert und der Umweltexperte Tobias Ludwig einen Knick in der Statistik: Ab diesem Jahr nehmen die Bestände steil ab, verlieren im Jahr 6,5 Prozent ihrer Population. Im Mangfallgebirge sind es sogar 11 Prozent Verlust, im Werdenfelser Land dagegen mit durchschnittlich 3 Prozent deutlich weniger.

In zwölf Jahren Rückgang um mehr als die Hälfte

Viele Balzplätze, die seit Jahrzehnten bekannt sind, würden nur noch von einem oder zwei Hähnen besucht, so Florian Bossert, viele dieser Orte seien mittlerweile völlig verwaist. Insgesamt sei der Auerhuhn-Bestand in den drei untersuchten Gebieten in zwölf Jahren um über die Hälfte eingebrochen. Besonders betroffen seien die nördlichen Voralpen: Hier sei die Art ganz konkret vom Aussterben bedroht, so der Biologe. Je weiter südlich, desto besser die Lage für die Auerhühner. Hier bestehe oft noch ein Austausch mit den Vorkommen in den österreichischen Alpen.

Lebensraum schrumpft

Eine klare Ursache für diesen Einbruch können die Wissenschaftler nicht nennen, wahrscheinlich wirken mehrere Faktoren zusammen. Laut Biologe Bossert macht der Klimawandel dem Auerhuhn als einem typischen "Eiszeit-Relikt" schwer zu schaffen. Das extrem scheue Tier brauche lichte Wälder mit Beerensträuchern, Totholz und Lichtungen. Diese Art von Wald gebe es immer weniger, so Bossert. Ein weiteres Problem für das Auerhuhn ist der Waldumbau, mit dem die Forstwirtschaft dem Klimawandel begegnen will: Hier werden verstärkt Laubbäume gepflanzt. Das Auerhuhn brauche aber 60 bis 70 Prozent Nadelholz-Anteil in seinem Lebensraum, so Bossert, weil es sich im Winter von Fichten- und Tannennadeln ernähren müsse. Durch den Waldumbau sei diese Nahrungsquelle gefährdet.

Mit Abstand scheueste Tiere in Bayerns Wäldern

Ein wichtiger Punkt ist nach Darstellung der Wissenschaftler das ausuferndes Freizeitverhalten der Menschen in der Natur. Vor allem Winterwanderer auf Schneeschuhen würden oft in die letzten Refugien der Vögel eindringen. Diese seien die mit Abstand scheuesten Tiere der bayerischen Wälder, ihr Fluchtreflex werde schnell und leicht ausgelöst. Diese Fluchten kostetet jedes Mal viel Energie. Bosserts Appell: Die wenigen noch vorhandenen Lebensräume des Auerhuhns müssten strenger geschützt werden.