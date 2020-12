Abschied in Hallstadt: Letzter Michelin-Reifen rollt vom Band

Im Michelin-Werk in Hallstadt bei Bamberg ist heute der letzte Reifen produziert worden. Anschließend wurden alle Maschinen abgeschaltet. Das hat Michelin-Sprecherin Maira Zöller dem BR bestätigt.

Die Beschäftigten konnten bei einem internen "Live-Stream" im Internet an dem Ereignis teilnehmen. Eine gemeinsame Abschiedsveranstaltung im Werk war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, so Zöller. "Wir hätten uns einen würdigen Abschluss gewünscht", meint auch Josef Morgenroth, Betriebsratsvorsitzender von Michelin in Hallstadt.

Der Bamberger Werkleiter Christian Metzger bedankte sich bei den Mitarbeitern: "Mit einer bewundernswerten Einstellung und einem außerordentlichen Zusammenhalt haben sie bis zum letzten Tag Reifen produziert - und das mit ihrem gewohnten Anspruch an Qualität und Sicherheit. Dieses Verhalten verdient großen Respekt."

860 Michelin-Beschäftigte von Schließung betroffen

Viele Beschäftigte sind enttäuscht vom Produktions-Aus und den Begleitumständen. Bei dem Betriebsratsvorsitzenden Josef Morgenroth löst das Ende ein "mulmiges" Gefühl aus. Seit 44 Jahren hatte er in dem Werk gearbeitet. Es gebe viele langjährig Beschäftigte bei dem französischen Autozulieferer in Hallstadt. Von der Werksschließung sind knapp 860 Beschäftigte betroffen.

Neuer Wissenschaftspark auf dem Gelände

Doch nicht alle Beschäftigten des Unternehmens in Hallstadt werden nun arbeitslos. Rund 200 Mitarbeiter haben im Michelin Werk Bamberg seit der Ankündigung der Schließung eine neue Arbeit gefunden, heißt es von Unternehmensseite. Gut 300 weitere hätten von Weiterbildungsangeboten profitiert. Außerdem gäbe es einen Sozialplan, der die Betroffenen bis Ende 2022 finanziell abgesichern würde.

Auf dem Gelände soll nach der Werksschließung unterdessen ein neuer Wissenschaftspark in Zusammenarbeit mit regionalen Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik entstehen. Michelin spricht dabei von einer "Revitalisierung" des Michelin-Geländes. Wie Unternehmensprecherin Zöller mitteilte, sind 65 der ehemaligen Werksmitarbeiter daran beteiligt.

Unterstützung durch Staatsregierung

Für den "Cleantech Innovation Parc" kommt Unterstützung von der Bayerischen Staatsregierung: Mitte September hatte der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder 42 Millionen Euro dafür in Aussicht gestellt. Gemeinsam mit dem Landkreis Bamberg, der Stadt Hallstadt, Wissenschaftlern und Unternehmen aus der Region sollen auf dem 90.000 Quadratmeter großen ehemaligen Produktionsgelände Projekte in "Richtung Nachhaltigkeit" entstehen und zukunftsfähige Geschäftsfelder am Standort angesiedelt werden.

Es gehe um neue Mobilitätskonzepte, Antriebssysteme und grüne Spitzentechnologien, heißt es in einer Michelin-Mitteilung.