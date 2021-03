Abschied in Frieden: Gibt es genügend stationäre Hospize?

Nach drei Monaten musste Emily Kreft das Klinikum Rosenheim verlassen. Sie hat Krebs im Endstadium. Die Tumore sitzen in Kopf, in der Lunge, in der Leber. Da der Platz auf der Palliativstation begrenzt war, empfahl man ihr das Chiemseehospiz in Bernau.

Der Kampf um einen Platz

Im Hospiz-Zimmer sitzt Emily Kreft in ihrem Bett und zeichnet. Ihr Mann Emil ist bei ihr. Durchs Fenster sehen die beiden das Zellerhorn. Sie waren gerne zusammen wandern.

Seit Ende Januar ist Emily Kreft nun im Chiemseehospiz. Hartnäckig hat ihr Mann um einen Platz für seine todkranke Frau gekämpft: Fast jeden zweiten Tag kam er persönlich zum Chiemseehospizes und fragte nach einem Platz. "Dann haben wir Gott sei Dank einen bekommen.“

Region Südostbayern bislang unterversorgt

Bayernweit gibt es aktuell 21 stationäre Hospize mit insgesamt 231 Plätzen. Im Raum Südostbayern allerdings gab es bis vor kurzem kein einziges Bett. Im Sommer 2013 taten sich darum die Hospizvereine aus den Landkreisen Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land für das Chiemseehospiz zusammen. Seit November gibt es dort zehn Plätze für Menschen auf ihrem letzten Weg.

"Auf der Endstation", aber nicht hilflos

Früher, sagt Emily Kreft, hatte Hospiz für sie immer Endstation bedeutet, für Menschen, denen man nicht mehr helfen könne. Sie macht eine Pause. "Ich bin jetzt auf der Endstation.“ Ihre Stimme zittert. "Und doch gibt es Hilfe.“

Emily heißt eigentlich Irmgard, aber der andere Name gefällt ihr besser. Im Zimmer stehen Skulpturen aus ihrem Zuhause in Aschau. Ihr Mann kommt jeden Tag von dort zu Besuch, in nur wenigen Autominuten. Hätten sie den Platz im Chiemseehospiz nicht erhalten, wäre ein Platz in Salzburg in Frage gekommen - 50 Autominuten entfernt.

Steigt der Bedarf an stationären Hospizen?

Ob die zehn Plätze im Chiemseehospiz langfristig für die Region ausreichen, ist noch nicht klar. Schon jetzt stehen rund 20 Menschen auf der Warteliste, wenn die Anfrage auch nicht bei allen akut ist. Der Geschäftsführer des Chiemseehospizes, Stefan Scheck, geht davon aus, dass der Bedarf weiter steigen wird: Die Gesellschaft werde älter, außerdem nehme der Anteil der Alleinstehenden im Alter zu. Gerade sie, so Scheck, bräuchten einen Ort, an dem sie in Ruhe und in Frieden Abschied nehmen können.

Bayerisches Gesundheitsministerium hält Versorgung für ausreichend

Das Bayerische Gesundheitsministerium hält die aktuelle Versorgungssituation für ausreichend. Allerdings schreibt es auf BR-Anfrage auch: Wie sich der Bedarf an stationären Hospizplätzen entwickeln werde, könne nicht abgeschätzt werden. Es verweist darauf, dass viele Menschen auch zu Hause sterben wollten.

Vom Blick nach vorne

Auch Emily Kreft war vor wenigen Tagen noch ein letztes Mal zu Hause, nach vier Monaten. "Eine lange Zeit“, sagt sie. Sie habe schauen wollen, "ob bei meinem Mann alles in Ordnung ist.“ Er lacht und sagt: "Die Möbel standen noch.“ Sie nickt: "Und das Haus ist auch nicht abgebrannt.“ – "Ja, und Staub geputzt hat dein Mann auch.“ Beide lachen gemeinsam.

Sie wollten nicht jammern, meinen sie. Es sei Zeit, das Schicksal zu akzeptieren. Und nach vorne zu blicken.