> Abschiebung trotz Trauma? Prozess am Verwaltungsgericht Würzburg

Abschiebung trotz Trauma? Prozess am Verwaltungsgericht Würzburg

Am Verwaltungsgericht Würzburg ist am Montag verhandelt worden, ob ein 23-jähriger Nigerianer trotz extremer psychischer Belastungen in sein Heimatland abgeschoben werden darf oder nicht. Eine Entscheidung wird in den nächsten zwei Wochen erwartet.