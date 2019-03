vor etwa einer Stunde

Nürnberg: Abschiebung eines Afghanen nach Protesten ausgesetzt

In Nürnberg haben am Dienstagabend mehrere Hundert Menschen gegen die Abschiebung eines Afghanen demonstriert. Dabei soll es vereinzelt zu Störungen gekommen sein, so die Polizei. Die geplante Abschiebung des 26-Jährigen wurde ausgesetzt.