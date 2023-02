Abschiebung eines Nigerianers: Unterstützer haben noch Hoffnung

Kelvin muss bleiben: Unter diesem Motto haben schon ein ganzer Fußballverein und viele weitere Menschen in Würzburg demonstriert. Es geht um den 20-jährigen Nigerianer Osaivbie Ekogiawe, genannt Kelvin, der in Würzburg lebt und als gut integriert gilt. Vergangene Woche hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) entschieden, dass Ekogiawe grundsätzlich abgeschoben werden darf. Einzige Voraussatzung: Die medizinische Versorgung während und nach der Abschiebung muss gewährleistet sein. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Unterstützer von Kelvin starten Demo gegen Abschiebung

Bekannte, Freunde und sein Sportverein haben aber noch Hoffnung: Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus Würzburg ruft für Dienstag zu einer Demonstration auf. Die Demo startet am Hauptbahnhof und endet vor der Regierung von Unterfranken.

Hoffnung auf Petition im Bayerischen Landtag

Nach der Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichthofs hoffen die Anwältin von Kelvin und seine Freundinnen und Freunde nun auf ein Petitionsverfahren im Bayerischen Landtag. Dort wird der zuständige Ausschuss für Eingaben und Beschwerden in den kommenden Wochen dazu beraten. Wann genau, ist aktuell noch nicht klar. Eine schnelle Entscheidung ist wohl nicht zu erwarten.

Die Petition liegt dem Landtag bereits seit Herbst 2022 vor. Sie ruhte aber bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Das Petitionsverfahren könnte es möglich machen, dass Kelvin trotz der Gerichtsentscheidung in Deutschland bleiben dürfte.

Unterstützer: Nigerianer erfüllt alle Kriterien, um zu bleiben

"Osaivbie erfüllt bei Weitem alle im Aufenthaltsgesetz §25a festgeschriebenen Kriterien für eine permanente Aufenthaltserlaubnis", erklärte Elisa Goldberg, Sprecherin der Seebrücke Würzburg und Mitorganisatorin der Demonstration. "Wir dürfen außerdem nicht vergessen, dass Osaivbies Fall weder eine Ausnahme ist, noch ein Versehen oder ein Alleingang der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) Unterfranken", fuhr sie fort.

Nigerianer gut integriert in Würzburg

Osaivbie Ekogiawe kam 2018 als damals 16-Jähriger aus Nigeria nach Deutschland. Mittlerweile hat er seinen Mittelschulabschluss gemacht, spricht gut Deutsch und spielt im SV Heidingsfeld Fußball. Der junge Mann gilt als gut integriert. Außerdem hat er 2022 eine Ausbildung in der Pflege begonnen – in einem Bereich, in dem Personal aktuell händeringend gesucht wird.

Hintergrund: Höhere Instanz kippt Entscheidung

Die ZAB der Regierung von Unterfranken wollte Kelvin abschieben. Der Asylantrag war 2020 abgelehnt worden. Die Duldung war im vergangenen Sommer abgelaufen – kurz nachdem der junge Mann zusammen mit seiner Anwältin eine Aufenthaltserlaubnis für "gut integrierte Jugendliche und junge Volljährige" beantragt hatte. Im Oktober 2022 hatte das Würzburger Verwaltungsgericht einen Eilantrag der Anwältin des Nigerianers zugelassen. Diese Entscheidung hat der BayVGH als höhere Instanz abgeändert und somit den Eilantrag abgelehnt. Die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) hatte gegen die Würzburger Entscheidung Berufung eingelegt.