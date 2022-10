Abschiebung abgewendet: Nigerianer darf in Würzburg bleiben

Nach anderthalb Stunden die erlösende Nachricht: "Das Verwaltungsgericht hat den Eilantrag zugelassen: Osaivbie bleibt", ruft Elisa Goldberg zitternd ins Mikrofon. Ihre letzten Worte werden vom tosenden Applaus der Demonstrierenden in Würzburg verschluckt. Elisa ist Osaivbies Freundin, die beiden sind seit drei Jahren ein Paar. Jetzt sollte er nach Nigeria abgeschoben werden. 2018 war er von dort nach Deutschland geflüchtet, mit 16 Jahren.

Unterstützung und Demo in Würzburg

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg hatte einen zweiten Eilantrag kurz zuvor abgelehnt. Osaivbie Ekogiawe drohte eine Abschiebung nach Nigeria. Bei einer anderen Entscheidung des Würzburger Verwaltungsgerichts hätte er womöglich schon am Dienstag mit dem nächsten Abschiebeflug Deutschland verlassen müssen.

In Würzburg gingen am Montag etwa 130 Menschen auf die Straße und demonstrierten gegen die Abschiebung und für den Verbleib von Osaivbie. Unterstützer starteten außerdem eine Petition, die am Montagmorgen etwa 3.000 Unterschriften hatte.

Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche

Der 20-jährige Nigerianer hatte im Juni eine Aufenthaltserlaubnis nach §25a des Aufenthaltsgesetzes beantragt, die sich an "gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende" richtet. Die Voraussetzungen für die Genehmigung erfüllt er: Seit vier Jahren lebt er ununterbrochen in Deutschland, er begann im September eine Ausbildung zum Sozialpfleger, spricht gut Deutsch, hat einen guten Schulabschluss, spielt Fußball in Heidingsfeld und hat einen großen Freundeskreis.

Eine Voraussetzung fehlte Osaivbie noch: der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei der Zentralen Ausländerbehörde. Diesen stellte er gemeinsam mit seiner Anwältin Mara Ortler, indem er seinen Reisepass im Juni wie gefordert einreichte. Bevor es zu einem positiven Bescheid kommen konnte, stellte die Ausländerbehörde am 30. August 2022 den Antrag auf Luftabschiebung.

Kurz darauf wird Osaivbies Duldung als "erloschen" gestempelt – diese war jedoch eine entscheidende Voraussetzung für den Antrag auf §25a AufenthG, der damit nicht mehr genehmigt werden kann. "Aus meiner Sicht ist es eine Unterwanderung des Paragraphs 25a", sagte seine Anwältin Mara Ortler beim Fußballspiel des SV Heidingsfeld am Sonntag, bat um Unterstützung und erntete dafür viel Applaus vom Publikum.

Flüchtlingsrat wirft Behörde "Täuschung" vor

Vom Würzburger Flüchtlingsrat hieß es zum Fall von Osaivbie Ekogiawe: "Es bleibt die Frage offen, ob die Zentrale Ausländerbehörde überhaupt ein Interesse daran hat, dass Menschen wie Osaivbie diesen beachtlichen Aufwand betreiben, um sich in die hiesige Gesellschaft zu integrieren." Denn der §25a AufenthG sei vom Gesetzgeber beschlossen worden, um Menschen wie ihm Anreize für ein Leben auf Basis der rechtsstaatlichen Grundlage zu bieten und Integrationsambitionen zu fördern. Burkhard Hose, Sprecher beim Würzburger Flüchtlingsrat, bezeichnet die Praxis der Zentralen Ausländerbehörde als Täuschung: "Wer mitarbeitet, seinen Pass abgibt, wird getäuscht. Der Pass wird einbehalten, um sie abzuschieben."