Abschiebehafteinrichtung am Münchner Flughafen im Probebetrieb

Seit zehn Tagen läuft in der Abschiebehafteinrichtung am Münchner Flughafen der Probebetrieb. Nach den Angaben des bayerischen Landesamtes für Asyl und Rückführungen befinden sich derzeit drei ausreisepflichtige Männer in der Einrichtung.

Anfangs nur wenige Flüchtlinge

Die Abschiebehafteinrichtung wird vom Landesamt selbst betrieben. Der "Anlaufbetrieb" finde in enger Abstimmung mit dem Bayerischen Justizministerium mit niedrigen Belegzahlen statt, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Daraus sollen Erkenntnisse für den weiteren konkreten Betrieb gewonnen werden.

In der Wartungshalle der insolventen Fluglinie Air Berlin wurde für die Unterbringung der abzuschiebenden Asylbewerber eine Unterkunft in Modulbauweise errichtet. Die drei Männer, die derzeit dort untergebracht sind, sind laut Landesamt moldauischer, vietnamesischer und pakistanischer Staatsangehörigkeit. Seit Beginn des Probebetriebs sind zudem bereits fünf Männer aus der Einrichtung nach Pakistan, Moldawien, Slowenien und Marokko abgeschoben worden.

Bald 30 Plätze für Männer

Wann die Haftanstalt in den regulären Betrieb geht, ist noch offen. Derzeit stehen in Eichstätt und Erding 131 Abschiebehaftplätze zur Verfügung. Die Einrichtung am Flughafen soll am Ende des Anlaufbetriebs rund 30 Abschiebungshaft- und Ausreisegewahrsamsplätze für männliche Personen umfassen, um insbesondere die Einrichtungen in Eichstätt und Erding zu entlasten.