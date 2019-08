Abschiebegefängnis in Hof soll 2021 fertig sein

Gleichzeitig bestätigt das Bayerische Justizministerium auf Anfrage des BR, dass die Gesamtkosten der Abschiebe-Haftanstalt für 150 ausreisepflichtige Asylbewerber momentan auf 78,5 Millionen Euro veranschlagt werden. Als Ministerpräsident Söder im April 2018 in seiner ersten Regierungserklärung überraschend den Bau ankündigte, ging das Ministerium noch von 30 Millionen Euro aus – und nannte als Bezugstermin damals den Herbst 2019.

Bauarbeiten beginnen in den nächsten Monaten

Das Abschiebe-Gefängnis soll direkt neben der Hofer JVA entstehen. Obwohl die Bauarbeiten laut Ministeriumsangaben erst „in den nächsten Monaten“ beginnen, hat das Staatliche Bauamt im Hofer Rathaus auf große Eile gedrängt: Deshalb wurde der Bauantrag nicht dem Stadtrat vorgelegt – sondern Mitte August vom Hofer Oberbürgermeister als sogenannte Eilentscheidung im Alleingang genehmigt, wie die Stadt jetzt mitteilte.

96 neue Stellen

Es ist der erste Neubau für eine Abschiebe-Hafteinrichtung in Bayern. Der Freistaat hat dafür 96 neue Stellen geschaffen. Und das Interesse an diesen Arbeitsplätzen in der Region ist offenbar groß. „Die neuen Stellen werden weit überwiegend durch Beamtinnen und Beamte besetzt werden, die entweder schon in anderen bayerischen Anstalten tätig sind und Versetzungsgesuche nach Hof gestellt haben, oder durch Bewerber, die sich im Justizvollzug ausbilden lassen. Diese Personen stammen meist aus dem größeren Einzugsbereich von Hof und möchten heimatnah eingesetzt werden“, teilt das Justizministerium auf Anfrage des BR-Büro Hof mit.

Kritik vom Bündnis "Hof ist bunt"

Das Bündnis „Hof ist bunt“ kritisiert dieses Projekt grundsätzlich. Als der Stadtrat im März 2019 den Bebauungsplan für die Haftanstalt auf dem Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei zwischen der B 2 und der B15 geändert hatte, erklärte das Bündnis: „Die von der Stadtratsmehrheit erweckten Hoffnungen auf wirtschaftlichen Aufschwung durch den Bau des Abschiebegefängnisses und die Schaffung von Arbeitsplätzen, als ginge es um eine Industrieansiedlung, halten wir für verfehlt und völlig illusorisch. Hof ist eine weltoffene Stadt, in der zahlreiche Nationen zusammenleben. Zu diesem Anspruch passt der gefasste Stadtratsbeschluss keineswegs.“

Schlechte Bedingungen für Asylbewerber

Das Hofer Bündnis kritisiert, dass die Bedingungen in einem Abschiebe-Gefängnis mit Einschlußzeiten in Zellen, teilweise Handyverbot und stark reglementierten Besuchszeiten ähnlich seien wie in üblichen Gefängnissen, obwohl es sich bei den Asylbewerbern in der Regel nicht um Straftäter handele. Die psychische Belastung der Insassen aus der Angst vor Abschiebung in ein Land, aus dem sie geflüchtet seien, sei massiv – mit gravierenden Folgen – „von Aggressionen gegen das Personal, über Selbstververletzungen, Hungerstreiks bis hin zu Suiziden“.

Über 78 Millionen Euro Gesamtkosten

Zu den Gesamtkosten von rund 78,5 Millionen Euro zählen nach Angaben des Justizministeriums neben der Vergütung für das Generalunternehmen unter anderem auch die Kosten für die Projektvorbereitung, Abbrucharbeiten oder beispielsweise die Planungen im Vorfeld und die Qualitätssicherung.