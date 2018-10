Abschiebegefängnis Eichstätt: Ausmaß des Hungerstreiks unklar

Zwei Insassen hätten im Laufe des Tages wieder angefangen zu essen - zuvor seien es drei Hungerstreikende gewesen, berichtet das bayerische Justizministerium. Flüchtlingshilfsorganisationen halten an deutlich höheren Zahlen fest. Das Nürnberger Bündnis für Frieden in Kurdistan spricht von 27 Hungerstreikenden. Laut bayerischem Flüchtlingsrat sind es gut 20 Personen. Beide Flüchtlings-Organisationen geben an, nur über Informationen aus zweiter und dritter Hand zu verfügen - etwa über Berichte von Freunden und Familienangehörigen der Streikenden.

Motiv für Hungerstreik ebenfalls unklar

Einig sind sich die Organisationen allerdings darin, dass die Streikenden vor allem das Ende der Abschiebungen fordern. Nach Angaben des Justizministerium liegt die Motivlage für den Streik völlig anders. Demnach wollte einer der streikenden Gefangenen spezielle Aufgaben im Abschiebegefängnis übernehmen und zwar als "sogenannter Hausarbeiter eingesetzt" werden. Dieses nicht erfüllbare Anliegen habe der Gefangene mit dem Hungerstreik erzwingen wollen. Ein zweiter Gefangener habe den ersten mit seinem Hungerstreik in dessen Forderung unterstützen wollen. Ein dritter Gefangener, der noch immer im Hungerstreik sei, verweigere die Nahrung, weil ihm - nach eigener Aussage – "die Polizei Geld abgenommen habe", so das Ministerium. Der Mann werde "engmaschig medizinisch betreut und überwacht".

Hungerstreik seit Mittwoch

Nach Informationen des Nürnberger Bündnisses für Frieden in Kurdistan, das wie gesagt von einer höheren Streikbeteiligung ausgeht, beteiligen sich daran neben mehreren kurdischen Männern auch Personen aus Süd- und Zentralafrika sowie aus Marokko und Algerien. Das Justizministerium berichtet von einem marokkanischen, einem tunesischen und einem staatenlosen Gefangenen. Begonnen hatte der Hungerstreik offenbar am Mittwoch.