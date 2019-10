Abschiebegefängnis am Flughafen: Landtag berät über Kosten

Nach Ansicht der Grünen sollte der Haushaltsausschuss im Landtag heute Vormittag öffentlich über den Neubau eines Abschiebegefängnisses am Münchner Flughafen diskutieren. Sie wollen im Ausschuss einen entsprechenden Antrag stellen.

Schließlich gehe es um viele Millionen Euro und um grundsätzliche, politische Weichenstellungen in der Asylpolitik, sagt die Grünen-Abgeordnete Claudia Köhler:

"Da geht’s um Menschen und da ist es ganz wichtig, dass wir das transparent behandeln, was auch immer dann rauskommt. Aber ich möchte hier überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass ohne Beteiligung der Öffentlichkeit und ohne Einsichtsrecht der Öffentlichkeit hier was vereinbart wird." Claudia Köhler, Grüne

Grüne: Abschiebegefängnisse sind menschenunwürdig

Die Grünen lehnen Abschiebegefängnisse grundsätzlich als menschenunwürdig ab. Die Staatsregierung hingegen verweist auf Bundesgesetz und europarechtliche Vorgaben.

"Ohne das Vorhandensein einer ausreichenden Zahl von Plätzen in besonderen Hafteinrichtungen ist eine richterliche Anordnung von Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam und damit ein wirksamer Vollzug von Rückführungen nicht möglich." Aus einer schriftlichen Stellungnahme des Landesamts für Asyl und Rückführung

Landesamt für Asyl: "Abschiebegefängnis hat sich bewährt"

Auch das Abschiebegefängnis am Münchner Flughafen, das es seit einem Jahr gibt, habe sich bewährt. Laut Landesamt für Asyl und Rückführung sind heuer bislang zehn Prozent aller Abschiebungen in Bayern aus der Abschiebehafteinrichtung (AHE) am Flughafen München abgewickelt worden.

"Es ist davon auszugehen, dass - insbesondere im Hinblick auf die hohe Auslastung der Justizvollzugsanstalten - Abschiebungshafteinrichtungen in Eichstätt und Erding, bei diesen vollziehbar ausreisepflichtigen Personen ohne den Betrieb einer AHE am Flughafen keine Rückführung möglich wäre." Aus einer schriftlichen Stellungnahme des Landesamts für Asyl und Rückführung

Opposition: Abschiebeeinrichtung am Flughafen zu teuer

Die Opposition im Landtag kritisiert die Einrichtung am Flughafen allerdings wegen hoher Kosten und geringer Belegung. Ende des Jahres läuft der Mietvertrag der Abschiebehalle am Flughafen aus. Dann soll es zunächst eine Zwischenlösung geben, bevor die Transit- und Abschiebeeinrichtung in den Neubau zieht, über den heute im Haushaltsausschuss diskutiert werden soll.