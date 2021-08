Abschiebeflug nach Afghanistan gestoppt

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr stand am Münchner Flughafen eine Maschine bereit, um sechs Männer an Bord zu nehmen. Sie sollten laut Bundesinnenministerium aus der Haft nach Kabul gebracht werden. Dann wurde der Flug aber kurzfristig gestoppt. Denn es gab Meldungen über Detonationen in Kabul. Die Abschiebung hätte so nicht sicher vonstattengehen, die sechs Männer nicht reibungslos übergeben werden können, betont der Sprecher des Innenministeriums. Die Detonationen seien vermutlich ein gezielter Angriff auf den afghanischen Verteidigungsminister gewesen. Der Abschiebeflug soll bald nachgeholt werden. Die sechs ausreisepflichtigen Männer sind derzeit wieder in Haft.

Abschiebestopp für zwei Afghanen aus Wien

Das Bundesinnenministerium teilte zudem mit: Der abgebrochene Flug habe nichts mit dem Abschiebestopp in Österreich zu tun. Ursprünglich sollte die Maschine nämlich von München über Wien fliegen und von dort zwei Männer mitnehmen. Diese Abschiebung aus Österreich hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit einer Eilmaßnahme gestoppt.

Deutschland hält an Abschiebung fest

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die afghanische Regierung hatte deswegen Mitte Juli einen Abschiebestopp für drei Monate erbeten. Grüne und Linke kritisieren, dass weiterhin nach Afghanistan abgeschoben werde. Am Dienstag waren bei einem Anschlag in Kabul 13 Menschen ums Leben gekommen. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Die Bundesregierung hält trotzdem an den Abschiebungen fest.