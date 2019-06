Abschiebeflüge könnten künftig auch in Nürnberg starten

Derzeit werde geprüft, ob der Airport "für Rückführungsmaßnahmen geeignet sein könnte", teilte das Landesamt für Asyl und Rückführungen (LfAR) mit. Allerdings befänden sich die Überlegungen noch in einer sehr frühen Phase. Genauere Aussagen seien daher leider nicht möglich, so eine Behördensprecherin. Über die Pläne hatten zuerst die "Nürnberger Nachrichten" berichtet.

Flughafen: noch keine konkreten Entscheidungen

Der Nürnberger Flughafenbetreiber äußerte sich zurückhaltend. Ein Sprecher sagte, es gebe darüber schon länger Gespräche mit den Behörden. "Dass es bereits konkrete Entscheidungen gibt, davon ist mir nichts bekannt", so der Sprecher.

Grünen gegen Abschiebeflüge aus Nürnberg

Gegen die Schaffung eines zweiten Abschiebe-Hotspots in Bayern sprachen sich die Nürnberger Grünen aus. "Wir brauchen nicht noch einen Abschiebeflughafen. Stattdessen müssen wir die unmenschliche Abschiebepraxis beenden, die Menschen einfach in eine unsichere Zukunft oder manchmal sogar in den sicheren Tod schickt", sagte die Grünen-Stadträtin Elke Leo.