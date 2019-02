vor 20 Minuten

Abschaltdatum für Kohlekraftwerke in Unterfranken noch offen

Derzeit laufen in Unterfranken noch zwei kleinere Steinkohlekraftwerke: eines in Schweinfurt, das andere in Stockstadt am Main. Auch nach der Einigung der Kohlekommission ist für beide kein konkretes Abschaltdatum absehbar.