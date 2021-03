Absagen oder Abwarten: Veranstaltungen in Oberfranken 2021

Die Corona-Krise wirkt sich auch in diesem Jahr auf viele Veranstaltungen in Oberfranken aus. Manche Feste fallen aufgrund der Pandemie bereits zum zweiten Mal aus. Der folgende Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und informiert über die Großveranstaltungen in Oberfranken.

Bayreuth: Weißbierfest und Frühlingsfest schon abgesagt

So kurzfristig wie möglich will man in Bayreuth Veranstaltungen absagen. Sicher ist aber jetzt schon: Weder das Frühlingsfest noch das Weißbierfest wird es in diesem Jahr geben. Dafür sei ein Genussfest im Herbst geplant, so Manuel Becher von der Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH im BR-Gespräch. Auch am Volksfest werde derzeit noch festgehalten, auch wenn es eventuell kleiner ausfallen müsse als gewohnt, so Becher weiter. "Es gilt das Prinzip Hoffnung", so der Bayreuther Tourismus-Chef.

Wagner-Festspiele sollen stattfinden

Gleiches gilt für die Richard-Wagner-Festspiele, die stattfinden sollen. Im Januar gab die Leitung den Spielplan für die Saison 2021 bekannt. Es werde eine Neuproduktion der Wagner-Oper "Der fliegende Holländer" mit sieben Vorstellungen geben. Daneben stehen jeweils sechs Wiederaufnahmen der Wagner-Opern "Die Meistersinger von Nürnberg" und "Tannhäuser" auf dem Spielplan. Einen Kartenvorverkauf für die Festspielsaison 2021 gibt es nicht. Am 6. Juni startet jedoch der Online-Sofortkauf auf der Homepage der Bayreuther Festspiele. Registrierte Kunden können dort Eintrittskarten kaufen.

Bamberg: Entscheidung über Sandkerwa Ende April

In Bamberg laufen derzeit normale Planungen und Vorbereitungen für die Sandkerwa 2021. Spätestens Ende April wollen die Veranstalter entscheiden, ob das Traditionsfest tatsächlich stattfinden wird oder nicht. Eine spezielle Corona-Sandkerwa wird aber nicht geplant. Denn Kontrollen bezüglich der Anzahl der Festgäste, oder ob die Besucher geimpft sind, seien nicht möglich, sagt Horst Feulner, Geschäftsführer der Sandkerwa-Veranstaltungs-GmbH. Die Sandkerwa findet in der Bamberger Altstadt statt. Der Zugang zu dem Fest ist frei. Es gibt keine Absperrungen oder Einlasskontrollen.

Forchheim: Planungen für das Annafest laufen

Auch in Forchheim stehen hinter allen Veranstaltungen in der Stadt noch Fragezeichen. Dennoch möchte die Stadtverwaltung optimistisch ins Jahr 2021 schauen. Die Planungen für Veranstaltungen wie das Annafest laufen wie gewohnt. Das Annafest ist für den Juli im Kellerwald angesetzt, ein genauer Zeitraum wurde aber noch nicht festgelegt, so eine Sprecherin der Stadt. Sollte es stattfinden, dann nur nach den dann geltenden staatlichen Vorgaben zum Infektionsschutz.

Kronach: Rosenberg-Festspiele sollen stattfinden

Kronach wird in diesem Jahr zwar nicht leuchten – die gleichnamige Veranstaltung wurde abgesagt. Aber: Die Rosenberg-Festspiele auf der Festung Rosenberg soll es nach einem Jahr Pause wieder geben. Die Verantwortlichen planen die ab Mitte Mai stattfindenden Festspiele "coronakonform" und hoffen auf eine vergleichbare Lage wie im Sommer des vergangenen Jahres, so Kerstin Löw, die Leiterin des Tourismus- und Veranstaltungsbetriebs der Stadt Kronach. Man müsse klug planen, damit man sicher Festspiele bieten könne. Zuschauerinnen und Zuschauer mit Begleitung sollen auf der Tribüne vor der Festung jeweils im Abstand von anderthalb Metern zu anderen Gästen sitzen, möglicherweise auch mit Masken. Sollten Aufführungen ab Mai nicht möglich sein, sei es eine Überlegung, die Festspiele zeitlich nach hinten zu verschieben.

Hof: Virtueller Schlappentag

Trotz Corona soll der "Schlappentag", der Hofer Nationalfeiertag, dieses Jahr stattfinden. Unter dem Motto "Hofer Schlappentag 2021 - mit dem Herzen dabei" wird er Ende Mai virtuell über die Bühne gehen, heißt es aus der Stadt. Wie bereits im vergangenem Jahr, muss der traditionelle Festumzug ebenso gestrichen werden wie die Hussiten-Stadtführung und das Schlappenschießen. Stattdessen soll ein kleiner Festakt aus dem Rathaus live ins Internet übertragen werden. Der Inzidenzwert in der Stadt Hof liegt derzeit bei 262. Das ist der zweithöchste Wert in ganz Deutschland.

Kulmbach: Keine Bierwoche

In Kulmbach wurde jüngst die traditionelle Bierwoche abgesagt. Die Planungsunsicherheit habe die Verantwortlichen dazu veranlasst, heißt es. Für andere Veranstaltungen wie das Altstadtfest oder die Italienische Nacht seien die Gelder so in den Haushalt eingestellt, dass sie auch kurzfristig abgerufen werden könnten. Allerdings blicke man mit Sorge auf die derzeit wieder rapide ansteigenden Fallzahlen im Landkreis Kulmbach, so dass ein gesunder Menschenverstand eine Austragung der Feierlichkeiten in weite Ferne rücken lasse, so Pressesprecher Jonas Gleich auf BR-Nachfrage. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet derzeit einen Inzidenzwert von 224 für den Landkreis Kulmbach und damit den vierthöchsten Wert in ganz Deutschland. Da die Organisation solcher Events viel Vorlauf benötige, soll eine Entscheidung in den nächsten Wochen fallen.

Wunsiedel: Hoffnung auf Luisenburg-Festspiele

In Wunsiedel hoffen die Verantwortlichen der Luisenburg Festspiele, dass sich eine Perspektive für die Kulturveranstaltungen ergibt. Alles in allem sind sie aber positiv gestimmt. Vor Ort heißt es: "Wir spielen!" In welchem Umfang und mit welchem Konzept, das ist allerdings noch unklar. Möglich wären Szenarien mit einer halbierten Besetzung. Und auch Maskenpflicht im Zuschauerraum der Freiluftbühne wäre denkbar, so Pressesprecher Christof Kaldonek. Aktuell ist der Spielplan von 2020 auf das Jahr 2021 geschoben worden. Ob er tatsächlich so durchgeführt werden kann, ist aber derzeit noch unklar. "Wir warten auf Vorgaben der Politik, was in diesem Sommer im Open-Air-Bereich möglich sein wird", so Kaldonek weiter. Normalerweise sollten die Proben vor der Felsenkulisse des größten Felsenlabyrinths Europas nach Ostern starten. Wunsiedel weist seit Tagen den höchsten Inzidenzwert Deutschlands auf. Derzeit liegt er nach RKI-Angaben bei 323.