Absage der Weihnachtsmärkte – Was ist in Unterfranken geplant?

Glühwein- und Bratwurstduft, festlich geschmückte Buden und weihnachtliches Flair – was sonst auf einem zentralen Platz stattfindet, verteilt sich in Aschaffenburg nun auf die ganze Innenstadt. Schon das zweite Jahr in Folge ist der große Weihnachtsmarkt dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Und zum zweiten Mal hat die Stadt genehmigt, dass trotzdem eine Art Weihnachtsmarkt möglich ist. Darüber freuen sich die Aschaffenburger und auch Marktkaufleute und Schausteller.

Standbetreiber zahlen keine Platzmiete

Elf Standorte für Buden hat die Stadt bisher genehmigt, bis zu 16 sind möglich, sagt Oberbürgermeister Herzing auf BR24-Anfrage. Auf dem regulären Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz hätte es mehr als 60 Stände gegeben. Für die Stellplätze auf dem dezentralen Weihnachtsmarkt erhebt die Stadt keine Platzmiete. "Wo sollten die gebeutelten Marktkaufleute das Geld gerade auch hernehmen", so Herzing.

Buden großzügig über die Innenstadt verteilt

Verteilt sind die Buden und Fahrgeschäfte auf den Zugang zum Einkaufszentrum City-Galerie, die Herstallstraße, den Schlossplatz und das offene Schöntal zwischen Friedrichstraße und Weißenburger Straße. Neben zwei Karussells gibt es vor allem Leckereien: Crepes, Waffeln, weihnachtliche Süßwaren, Glühwein, Kaffee und Deftiges, wie Bratwurst, Pommes Langosch oder gebratene Champignons. Die Stände sind täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet und können bis in den Januar stehen bleiben.

Marktkaufleute sind dankbar

Etliche Marktkaufleute hatten dieses Jahr noch länger auf einen regulären Weihnachtsmarkt gehofft. Michael Kopf aus Aschaffenburg hat einen Süßwarenstand mit Lebkuchenherzen, Popcorn und gebrannten Mandeln. Er sagt, "Mein Lager ist voll, wir mussten die Ware ja schon ziemlich früh ordern. Der Großhändler nimmt das auch nicht zurück." Er hofft, dass die Aschaffenburger das Alternativ-Angebot annehmen und er möglichst viel verkaufen kann. Ohne den dezentralen Markt wäre er auf seiner Ware wohl komplett sitzen geblieben.

Aschaffenburger finden die Idee richtig gut

Die Aschaffenburger finden den dezentralen Weihnachtsmarkt eine gute Idee, wie eine BR24-Umfrage ergeben hat. Die meisten sind froh, ein wenig Weihnachtsstimmung in der Stadt zu haben. Vor allem die beiden Kinderkarussells kommen gut an. Angst vor Ansteckung äußerte niemand. Zum einen weil es im Freien ist, und nicht geballt auf einem Platz stattfindet.

OB stellt klar: "Es soll zu keiner Großveranstaltung werden"

"Wir werben dafür, die Schausteller zu unterstützen, aber es sollte jetzt keiner kommen mit 50 Leuten und dort eine Betriebsfeier oder Afterwork-Party machen," so Oberbürgermeister Jürgen Herzing. Man wolle den Bürgern weihnachtliches Flair bieten, in kleinem gemütlichem Rahmen, mit Partner oder ein paar Freunden. Es solle aber zu keiner Großveranstaltung werden.

"Kleine Lösung" in Kitzingen

In Kitzingen wird es keinen Weihnachtsmarkt geben. Die Stadt und der Stadtmarketingverein setzen deshalb auf die "kleine Lösung". Weil die Gastronomie mit der 2G-Regel nach wie vor geöffnet haben darf, erteilt die Stadt den Wirten eine Ausnahmegenehmigung zur Nutzung ihrer Außenflächen. So soll ab Freitagabend die größte Adventskerze Bayerns für weihnachtliche Stimmung sorgen. Die Spitze eines alten Turmes wird wie immer als Kerze geschmückt. Die elektrisch beleuchtete Kerzenflamme ist in Kitzingen weithin sichtbar. Außerdem kann man sich auf den Krippenweg "Sehnsucht nach dem Licht" begeben. In den Schaufenster der Geschäfte in der Innenstadt sind zahlreiche Krippen ausgestellt.

Winterzauberbäumchen: Baumpaten in Gemünden gesucht

In Gemünden im Landkreis Main-Spessart sollen Winterzauberbäumchen für weihnachtliche Stimmung sorgen. Das Stadtmarketing Gemünden sucht ab sofort Baumpaten für die Winterzauberbäumchen in der Innenstadt. Der Marktplatz und die Obertorstraße wurden bereits mit vielen Bäumchen bestückt. Doch nun sind einige Weihnachtswichtel gefragt, die die Innenstadt in ein weihnachtlich geschmücktes Kleid stecken.

Im vergangenen Jahr haben Baumpaten wie die Schulkindbetreuung oder der Kinderhort des Kreuzklosters sowie einige Privatleute für den Schmuck gesorgt. Das soll nun wiederholt werden. Liebevoll gestalteter Schmuck sei schon bei der Vorbereitung eine Freude, heißt es. Bei dem "Bäumchen-wechsel-Dich" darf der Schmuck zudem untereinander getauscht werden. Wer was bringt, kann sich was aussuchen - ein schönes Geben und Nehmen also. Die ersten geschmückten Bäume zieren bereits die Gemündener Innenstadt und suchen Nachahmer.