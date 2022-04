Abrissarbeiten an Lagerhalle nach Großbrand in Aschaffenburg

Großbrand wegen unsachgemäßer Müllentsorgung

Am 28. März kam es zu einem Großbrand im Aschaffenburger Kompostwerk. Schuld war nach aktuellem Ermittlungsstand wohl "unsachgemäße Müllentsorgung". Was die genaue Ursache für den Brand war – etwa Asche, Batterien, Glasscherben oder ähnliches – ist derzeit noch nicht klar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen Millionenbetrag. Verletzt wurde niemand.

40.000 Bürger um Aschaffenburg mit Notfall-App gewarnt

Das Feuer war am Abend ausgebrochen, gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr musste vor Ort mehrere hundert Kubikmeter brennenden Müll aus der besagten Lagerhalle abtragen und löschen. Zunächst gab es auch eine Warnmeldung, die für etwa 40.000 Einwohner in und um Aschaffenburg galt – so sollten sie Fenster und Türen geschlossen halten. Die Luft musste zunächst auf eine Gefahrstoffbelastung untersucht werden. Von der Warnung betroffen waren Bewohner der Aschaffenburger Stadtteile Leider und Nilkheim sowie der Gemeinden Stockstadt, Mainaschaff und Kleinostheim. Sie wurden über die Notfall-App Nina gewarnt. Gegen 23.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.