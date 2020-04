Abriss von Brückenpfeiler: Vollsperrung auf A6 bei Nürnberg

Ein Pfeiler der Talbrücke Unterrieden in Altdorf bei Nürnberg soll am Donnerstag (23.04.20) gefällt werden. Während der Abrissarbeiten muss die Autobahn A6 auf dem Abschnitt vollständig gesperrt werden, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit. Die Vollsperrung soll demnach lediglich 30 Minuten andauern. Die Vorbereitungen für den Abriss sollen nach Angaben der Behörde um zehn Uhr beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, soll dann bereits um elf Uhr die Sperre aufgehoben sein.

Keine Besucher auf der Baustelle

Im Zuge der Brückenerneuerung wurden bereits große Teile des Brückenüberbaus und zwei kleine Pfeiler abgebrochen. Anfang April wurde bereits der erste von insgesamt zwölf größeren Brückenpfeilern gefällt. Die Autobahndirektion Nordbayern verzichtete wegen der Coronakrise dabei allerdings auf eine Mitteilung, um Besucher auf der Baustelle zu vermeiden.

Schlechter Brückenzustand

Die Talbrücke Unterrieden ist bereits mehr als 50 Jahre alt und ist deshalb in einem insgesamt schlechten Bauwerkszustand. Auch seien die Tragreserven der Brücke für die heutigen Verkehrsverhältnisse nicht mehr ausreichend, was die Brückenerneuerung zwingend notwendig mache, so die Autobahndirektion.

Geplante Fertigstellung bis 2024

Bis zur Fertigstellung der Brücke in Richtung Nürnberg läuft der Verkehr auf der A6 im Moment über die Fahrbahn Richtung Amberg. Geplant ist die Fertigstellung bis Ende kommenden Jahres. Im Anschluss soll dann der Abbruch der Brücke auf der Gegenfahrbahn erfolgen. Bis Ende 2024 soll die Talbrücke dann vollständig durch den Neubau ersetzt sein.