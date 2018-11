Abriss gegen die Zeit: Brandsanierung in Nürnberger Hochhäusern

Die Arbeiten laufen derzeit planmäßig, teilte die Hausverwaltung Vonovia Immobilien Treuhand dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit. Aktuell werde die Dämmung im Bereich der Treppenhäusern dreier Hochhäuser entfernt. Weil die Baumaßnahmen im Zeitplan liegen, ist die Hausverwaltung guter Hoffnung, dass die 390 Wohnungen nicht geräumt werden müssen.

Abriss bis Weihnachten

Die Stadt Nürnberg hatte eine knappe Frist gesetzt: Die Arbeiten müssen bis zum 20. Dezember abgeschlossen sein. Wenn die Probleme bis dahin nicht weitestgehend beseitigt sind, bleibe der Stadt Nürnberg nichts anderes übrig, als die Menschen aufzufordern, ihre Wohnungen zu verlassen, sagte der Baureferent der Stadt Nürnberg, Daniel Ulrich, dem Bayerischen Rundfunk.

Brennbares Material illegal verbaut

Hinter der Fassade schlummert brennbares Material in der Dämmung, das 1965 beim Bau der Häuser illegal verbaut wurde, so die Hausverwaltung. 1995 wurde die Fassade saniert, doch auch da wurde die Dämmung nicht ausgetauscht. Zuständig für die Arbeiten war beide Male die Deutschbau, eine ehemals gemeinnützige Gesellschaft des Bundes und der Post. Das Unternehmen gibt es allerdings nicht mehr – Verantwortliche nach einer so langen Zeit ausfindig zu machen, ist schwierig. Die Arbeiten in den 1990er Jahren wurden auch nicht durch die Stadt Nürnberg kontrolliert, denn zu der Zeit war die Sanierung von Fassaden nicht baugenehmigungspflichtig, so Nürnbergs Baureferent Ulrich. Mittlerweile habe sich das geändert und derartige Sanierungen müssen nun bei der Stadt angemeldet werden.

Eigentümer müssen tief in ihre Taschen greifen

Für die Eigentümer wird es nun teuer. Wie hoch die Sanierungskosten ausfallen, ist immer noch unklar. Aber mit bis zu 40.000 Euro müssen die Eigentümer jeweils rechnen, so das Ergebnis einer Eigentümerversammlung in der vergangenen Woche. Die SPD-Stadtratsfraktion fordert nun, dass im zuständigen Ausschuss über die Ausmaße des Problems berichtet wird und darüber, welche Auswirkungen dies für die Besitzer und Mieter hat.