Abriss des Münchner Hauptbahnhofs weitgehend abgeschlossen

Die Baustelle am Hauptbahnhof mit den Abrissarbeiten ist im Zeitplan. Laut Projektleiter Martin Wieser von der Deutschen Bahn werden in Kürze Schlitzwandfräsen anrücken. Dann sollen Bohrpfähle aus Stahl und Beton mit einem Durchmesser von fast zwei Metern bis 70 Meter Tiefe in die Erde gebracht werden, um die Baugrube abzusichern.

Sechs Ebenen, bis zu 43 Meter Tiefe

Über die danach entstehende Schlitzwand wird ein Betondeckel gegossen, darunter wird dann der Tiefbahnhof für die zweite Stammstrecke mit sechs Ebenen bis etwa 43 Metern Tiefe gebaut. Auf der 100 mal 45 Meter großen Baustelle sind Großbagger, Lkw, Walzen und anderes schweres Gerät im Einsatz. Es ist weitgehend abgeräumt und sauber. Das Abbruchmaterial wird getrennt in Metall und Beton. Sämtliches Material wird mit großen Kippern abtransportiert.

Zweite Stammstrecke soll 2028 fertig werden

Bis jetzt sind schon 1.400 Lkw-Ladungen über die Arnulfstraße in der Münchner Innenstadt nach Westen gebracht worden. Ein Abtransport über die Schiene war laut Projektleiter Wieser nicht möglich, allein schon, weil sich 400.000 Menschen täglich am Münchner Hauptbahnhof aufhalten.

Die Zweite Stammtsrecke für die S-Bahn München mit Baukosten von geschätzt 3,6 Milliarden Euro soll 2028 fertig sein.