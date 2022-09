Abrechnungsbetrug: Prozessbeginn gegen Teststation-Betreiber

Vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth beginnt heute der Prozess gegen drei Personen wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Betrugs beim Betrieb von zwölf Corona-Teststationen in Nürnberg, Fürth und Schwabach. Das teilte das Landgericht Nürnberg-Fürth mit.

Geschäftspartner sollen gemeinsamen Plan geschmiedet haben

Mit der Geschäftsidee im Mai 2021 soll es begonnen haben: Bereits zuvor seien zwei der Angeklagten, ein 34-jähriger Spielerberater und ein 31-jähriger Geschäftsführer, Geschäftspartner gewesen. Unter dem Namen eines Unternehmens, das einer der beiden Angeklagten seit 2015 führte, damit jedoch keine Umsätze erzielte, eröffneten die beiden dann in Nürnberg, Fürth und Schwabach zwölf Corona-Teststationen.

Die Corona-Tests sollen die Betreiber der Teststationen in den folgenden Monaten auch durchgeführt haben – laut Landgericht aber in geringerer Zahl als abgerechnet. Zudem seien für die Beschaffung der Tests höhere Kosten angegeben worden.

Betrugsverdacht bereits nach zwei Monaten

Ein Plan, der zwei Monate lang erfolgreich zu sein schien: In den Monaten Mai und Juni 2021 erlangten die Betreiber mehr als 435.000 Euro, teilte das Landgericht Nürnberg-Fürth mit. Zuständig für die Abrechnung ist die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB), bei der so ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden ist.

Das Vertrauen der KVB auf die Richtigkeit der Angaben wurde jedoch im Juli 2021 getrübt und verhinderte, dass weitere 210.000 Euro ausgezahlt wurden. Zum damaligen Zeitpunkt waren der KVB die Ermittlungen wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs bekannt geworden.

Spezialstaatsanwaltschaft gegen Korruption im Gesundheitswesen

Seit knapp zwei Jahren geht Bayern mit einer Spezialstaatsanwaltschaft gegen Korruption im Gesundheitswesen vor. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) leitete die Ermittlungen gegen die Betreiber der Corona-Teststation in Mittelfranken ein. Wie das Justizministerium auf BR-Anfrage mitteilte, wurden seit Juni 2021 in Bayern 77 Verfahren gegen Corona-Teststationen eingeleitet, 34 davon wurden bereits wieder eingestellt.

435.000 Euro sollen eingezogen werden

Die in Nürnberg angeklagten Betreiber der Teststationen sollen den zu Unrecht erzielten Erlös von gut 435.000 Euro im vergangen Jahr abgehoben haben und unter anderem zur Begleichung von gemeinsamen Schulden verwendet haben. In einer Pressemitteilung hieß es von der ZKG, sie strebe an, den Betrag im Rahmen der Hauptverhandlung einzuziehen.

Vorwurf: Angestellte soll geholfen haben

Vor Gericht steht außerdem eine weitere Angeklagte: eine 33-jährige Angestellte der Teststation-Betreiber. Ihr wird vorgeworfen, die beiden Hauptangeklagten vor allem bei gefälschten Abrechnungen unterstützt zu haben, Zahlen nach oben korrigiert und an die KVB gemeldet zu haben.

Einer der Angeklagten zeigt sich offenbar geständig

Für den Prozess sind insgesamt sechs Tage Verhandlungstage angesetzt – ein Urteil wird am letzten Prozesstag erwartet, wie eine Gerichtssprecherin dem BR mitteilte. Zwei der Angeklagten, die Betreiber der Teststationen, befinden sich wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Einer der Angeschuldigten soll sich weitestgehend geständig zeigen, so die Gerichtssprecherin.

Anlass der Ermittlungen: Verdacht der Geldwäsche

Eine große deutsche Bank soll die Ermittler im vergangenen Jahr auf die Betreiber der Corona-Teststationen aufmerksam gemacht haben, da sie Anzeige wegen des Verdachts der Geldwäsche erstatteten. Einem der beiden Angeklagten Betreiber wird außerdem Subventionsbetrug vorgeworfen: Durch falsche finanzielle Angaben solle er Corona-Hilfen in Höhe von 140.000 Euro erwirkt haben.