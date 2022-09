Abrechnungsbetrug: Einer der Corona-Teststationbetreiber gesteht

Vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth hat der Prozess gegen drei Personen wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Betrugs beim Betrieb von zwölf Corona-Teststationen in Nürnberg, Fürth und Schwabach begonnen. Dabei legte einer der beiden Betreiber ein Geständnis ab. Der 34 Jahre alte Mann zeigte Reue und entschuldigte sich, die "sensible" Corona-Zeit ausgenutzt zu haben. Weiter gab der Mann zu, die Ideen zum Betrug gehabt zu haben.

Verständigung: Geständnis für bestimmtes Strafmaß

Zuvor hatte es eine Verständigung zwischen den Prozessbeteiligten gegeben. Dabei bot der Richter den insgesamt drei Angeklagten unter der Bedingung eines Geständnisses einen bestimmten Strafrahmen an. Im Fall des 34-jährigen Betreibers der Teststation, einem Spielerberater, maximal vier Jahre und neun Monate Haft.

Auch eine 33-jährige Mitarbeiterin ließ sich auf das Angebot der Richter von maximal einem Jahr und neun Monaten Haft ein, ließ jedoch über ihren Anwalt verkünden, sie könne am heutigen Prozesstag kein Geständnis ablegen, da sie zu mitgenommen sei.

Der dritte Angeklagte, ein 31-jähriger Unternehmer, der die Teststation gemeinsam mit dem 34-Jährigen betrieben hatte, nahm das Angebot der Richter nicht an. Ihm hatte die Staatsanwaltschaft aufgrund mehrerer Vorstrafen einen Strafrahmen von sieben bis acht Jahren Haft vorgeschlagen. Er ließ jedoch von seinem Anwalt erklären, die Anklage sei "grundsätzlich richtig" – jedoch sei ihm der Umfang des Abrechnungsbetrugs nicht bekannt gewesen.

Frage der Schadenswiedergutmachung

Eine wichtige Frage wird im weiteren Verlauf des Prozesses die Schadenswiedergutmachung sein. Die Teststation-Betreiber sollen im vergangenen Jahr 437.000 Euro zu Unrecht von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern erhalten haben. Die beiden angeklagten Betreiber der Teststationen erklärten, sie hätten das Geld zum Begleichen von Schulden verwendet, die sich bei gemeinsamen Geschäften in den vergangenen Jahren angehäuft hatten.

Abrechnungsbetrug und unrechtmäßige Corona-Hilfen

Der 34-jährige Betreiber der Teststation und Leiter einer Nürnberger Sportconsulting-Firma, soll neben dem Abrechnungsbetrug auch noch staatliche Hilfsgelder bekommen haben. Für Umsatzausfälle in einem Café und Ferienunterkünfte in der Nürnberger Färberstraße soll er 142.000 Euro an Corona-Hilfen unrechtmäßig kassiert haben. Auch bei seinem zweiten geschäftlichen Standbein, der Vermittlung von Profifußballern, soll er falsche Angaben gemacht haben.

Ein Urteil wird am 21. Oktober erwartet. Anlass der Ermittlungen war im vergangenen Jahr die Anzeige einer großen deutschen Bank wegen Geldwäscheverdachts.