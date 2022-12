Abrechnungsbetrug: Apothekerin räumt Vorwürfe vor Gericht ein

Es geht um rund 500.000 Euro. So viel Geld hat eine Apothekerin mit gefälschten Rezepten erschlichen. Wegen gewerbsmäßigem Betrug und Urkundenfälschung steht sie jetzt vor dem Landgericht Augsburg. Über ihre Anwälte hat sie heute die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft eingeräumt.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten als Grund für Betrug

Vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Augsburg ließ die Frau erklären, dass sie mit ihrer Apotheke in Kempten Insolvenz anmelden musste. Auch eine weitere Apotheke in Neu-Ulm sei in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Eingebrochene Umsätze seien der Grund gewesen.

Gefälschte Rezepte mit Krankenkasse abgerechnet

Auf Blanko-Rezepten aus der Zahnarztpraxis ihres Mannes hatte die Apothekerin sich selbst besonders teure Medikamente verschrieben, die Unterschrift gefälscht. Über ihre Apotheke konnte die Frau die Rezepte dann bei ihrer Krankenkasse abrechnen und somit wurden ihr über 500.000 Euro für Medikamente erstattet, die sie nie bezahlt hatte. Bei der Krankenkasse fielen schließlich nicht nur die hohen Beträge auf, sondern auch die vermeintlich von einem Zahnarzt verordneten Präparate gegen eine Hauterkrankung.

Verteidigung will Strafmaß verkürzen

Zu Beginn des Verfahrens zielt die Verteidigung nun vor allem darauf ab, das Strafmaß zu begrenzen. Deshalb hat die angeklagte Apothekerin auf ihre Approbation, also ihre Zulassung als Apothekerin, verzichtet, sie ist damit einem möglichen Berufsverbot zuvorgekommen.

Am Nachmittag sollen erste Zeugen vernommen werden. In dem Verfahren sind bisher zwei Fortsetzungstermine angesetzt. Ein Urteil ist deshalb für heute nicht zu erwarten.