Abrechnung mit Abwesenden: Hitzige Generaldebatte im Landtag

Wo ist Markus Söder? Der erste Stuhl auf der Regierungsbank bleibt zum Auftakt der dreitägigen Haushaltsdebatte im Bayerischen Landtag leer, obwohl es doch um den "Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei" geht. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn erkundigt sich schon kurz nach Beginn der traditionellen Generaldebatte, ob sich "seine Hoheit" noch blicken lasse.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer weiß es nicht, weckt aber zumindest leise Hoffnung, dass der Ministerpräsident noch kommen könnte: "Er ist im Haus." Doch Söder erscheint nicht mehr im Plenarsaal - zum Unmut aller Oppositionsfraktionen. So muss die Opposition mit einem Regierungschef in Abwesenheit abrechnen.

Grüne: Söder ist "größter Versprechen-Brecher"

Söders Abwesenheit zeige, "welchen Stellenwert der Parlamentarismus für unseren Ministerpräsidenten hat", beklagt der AfD-Abgeordnete Martin Böhm. "Sich dieser Debatte zu entziehen, ist kein Zeichen von Stärke." Und FDP-Fraktionschef Martin Hagen mutmaßt, Söder habe offenbar "die Lust an der Landespolitik dauerhaft verloren". Die letzte Haushaltsdebatte vor der Landtagswahl wäre laut Hagen "eine schöne Gelegenheit gewesen", sich mit dem Ministerpräsidenten über die Regierungsbilanz auszutauschen.

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann geißelt Söder als "Deutschlands größten Versprechen-Brecher". Der Grünen-Politiker macht die "verfehlte Energiepolitik" und "Liebe der CSU zu dreckigen fossilen Energien" für hohe Lebenshaltungskosten in Bayern verantwortlich und beklagt, die Politik der Staatsregierung stecke "im Gestern" fest. Der aktuelle Haushalt sei "alles andere als ein Ideenfeuerwerk". Die Staatsregierung schmeiße mit Geld um sich, ohne Strukturen zu verbessern. Jeder solle so viel bekommen, dass es noch für den Machterhalt der CSU in Bayern reiche.

CSU und Freie Wähler rechnen mit der Ampel ab

Doch nicht nur die Opposition spricht in der hitzigen Landtagsdebatte über Abwesende - auch die Regierungsfraktionen: Redner von CSU und Freien Wählern verwenden viel Zeit darauf, sich an der Politik der Ampel-Regierung im fernen Berlin abzuarbeiten. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer kritisiert Bundesfinanzminister Christian Lindner ("unsolide") und Bundeskanzler Olaf Scholz ("bleibt in Deckung"). In der Finanzpolitik herrsche Chaos, die Verteidigungspolitik sei ein Armutszeugnis, der Flüchtlings- und der Bildungsgipfel seien Flops gewesen.

Ähnlich wie Kreuzer befasst sich auch Freie-Wähler-Fraktionsvize Bernhard Pohl ausgiebig mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr: Seit einem Jahr sei nichts geschehen, "das tut weh, das ist schlimm". Einig sind sich die beiden Politiker der Regierungsfraktionen auch bei ihrem Lob für den "soliden" bayerischen Haushalt sowie in ihrem Unmut über den Länderfinanzausgleich und die Notwendigkeit einer Klage dagegen. Solidarität dürfe es nicht nur mit den Schwächeren, sondern müsse es auch mit dem Stärkeren geben, betont Pohl.

SPD beklagt Show - FDP kritisiert Unwahrheiten

SPD-Fraktionschef Florian von Brunn schimpft, es sei "keine seriöse Politik, immer nur mit dem Finger nach Berlin zu zeigen". Die Menschen wollten sich nicht mit Show und Sprüchen abspeisen lassen, sondern dass ihre Probleme gelöst werden. Sie wollten nichts über Winnetou hören, sondern bezahlbare Wohnungen. In der Wohnungsbaupolitik gebe es bei der Staatsregierung einen großen Widerspruch "zwischen Reden und Realität". Das Thema Energie sei "verschlafen" worden. Söder beschränke sich bei wichtigen Fragen auf Ankündigungen.

Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Hagen beklagt, die Staatsregierung betreibe seit eineinhalb Jahren "nur Ampel-Bashing", statt Probleme zu lösen. Kreuzers Rede zum bayerischen Haushalt sei von der Bundespolitik geprägt gewesen und Ministerpräsident Söder verbreite immer wieder auf Twitter Fake News und Unwahrheiten über die Ampel-Politik. Wie schon in seiner Parteitagsrede vor einigen Tagen beklagt Hagen, Bayern gehe es "in allen Bereichen schlechter" als bei Söders Amtsantritt vor fünf Jahren.

Für die AfD schlägt der Abgeordnete Böhm wiederum den Bogen zur aus seiner Sicht verfehlten Corona-Politik und zur Migrationspolitik. Seine Rede schließt er mit dem lauten Ruf: "Unser Land zuerst!"

Staatskanzleichef kontert

Statt des Ministerpräsidenten übernimmt Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) die Aufgabe, auf die Kritik der Opposition zu reagieren. Er wirf Grünen, SPD und FDP vor, sich darauf zu beschränken, die Politik der Ampel "einfach schönzureden - egal, wie bayernfeindlich oder wirr die Vorschläge" seien. Herrmann verteidigt die wiederholte Kritik der Staatsregierung an der Ampelkoalition: "Irgendjemand muss es ja tun." Grüne, SPD und FDP in Bayern seien keine Vertreter der Menschen im Freistaat, "sondern Cheerleader von Scholz, Habeck und Lindner, und das ist einfach zu wenig".

Herrmann ist voll des Lobes für Bayern: "Wir sind in der Champions League in allen Bereichen", der Haushaltsentwurf sei ein "großes Werk" und setze "die Segel in Richtung Zukunft". Zum Abschluss dankt er noch dem Ministerpräsidenten "für seine Führung". Söders Stuhl ist bei diesem Lob genauso leer wie vorher bei der Kritik der Opposition.