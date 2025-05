Abnehmen per Spritze: Wie der Hype Kriminelle auf den Plan ruft

Sie heißen Wegovy, Mounjaro oder Ozempic und könnten auf den ersten Blick mit unscheinbaren Kugelschreibern verwechselt werden. Bei den Reichen und Schönen sind Abnehmspritzen jedoch ein beliebtes Mittel, um ungewollte Kilos zu verlieren. "Babe, ich bin auf Ozempic", verkündete etwa Sänger Robbie Williams im Gespräch mit der "Times" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Auch Elon Musk, Kelly Osbourne und Amy Schumer sollen sich zu dem Medikament bekannt haben, das eigentlich für Menschen mit Diabetes entwickelt wurde.

Was die Promis ungeniert vormachen, gewinnt auch unter Normalsterblichen zunehmend an Relevanz. Zeitweise gab es für die Abnehmspritzen sogar Lieferengpässe. Die starke Nachfrage und der hohe Preis rufen Kriminelle auf den Plan - auch in Bayern bleibt das nicht unbemerkt. Ein Überblick:

Wie gehen Kriminelle vor?

Die Ermittler beobachten vor allem, dass immer mehr gefälschte Rezepte im Umlauf sind. Dem Bayerischen Apothekerverband sind hierzu zwar keine konkreten Zahlen, aber durchaus Berichte von Mitgliedern bekannt. Es handle sich um Rezepte in Papierform, die zum Teil so gut gefälscht seien, dass man sie kaum von echten unterscheiden könne. Teilweise würden auch echte Rezeptblöcke aus den Apotheken gestohlen. "Mit dem E-Rezept wäre so etwas nicht möglich", so der Verband auf BR-Nachfrage.

Auch vor dem Inhalt der Spritzen machen Kriminelle nicht Halt: Im Sicherheitsbericht des Bundeslandes Baden-Württemberg wird etwa der Kauf von 199 Packungen "Ozempic" durch einen Großhändler geschildert. Auffällig dabei: "Die gelieferten Ozempic-Stifte weisen alle die identische Seriennummer auf." Tatsächlich habe es sich um umetikettierte Insulin-Stifte gehandelt.

Gefälschte Produkte tauchten den Angaben zufolge auch in Großbritannien und Österreich auf. Bei den Ermittlungen hätten sich Bezüge nach Nordrhein-Westfalen und Bayern (externer Link) sowie ins inner- und außereuropäische Ausland ergeben.

Welche Gefahren gibt es für Nutzer?

Die kriminellen Machenschaften kosten Betroffene nicht nur Geld, sie können auch gesundheitliche Folgen haben: Umetikettierte Insulin-Stifte etwa können bei Menschen, die kein Diabetes haben, eine lebensbedrohliche Unterzuckerung auslösen.

Mediziner warnen auch davor, rezeptpflichtige Abnehmpräparate ohne Begleitung von Ärzten oder Apothekern einzunehmen - was bei gefälschten Rezepten in der Regel der Fall sei. Gleiches gilt für Mittel auf dem Schwarzmarkt, deren Dosierung oft nicht stimmt.

Wie viele Fälle sind bekannt?

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat in den vergangenen zwei Jahren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa besonders einen deutlichen Anstieg der Fälle von Rezeptfälschungen beobachtet. Eine genaue Statistik dazu gibt es laut einem Sprecher aber nicht.

Im Sicherheitsbericht 2024 des Innenministeriums Baden-Württemberg ist das Phänomen ebenfalls ohne konkrete Zahlen beschrieben. "Bei den ermittelten Tatverdächtigen handelt es sich oftmals um reisende und überregional agierende Tätergruppierungen mit osteuropäischer Herkunft", heißt es dort.

Wie werden Fälschungen bemerkt?

Oft falle die Fälschung erst bei einer Prüfung durch die Krankenkassen auf, sagt Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Diese würden sich häufig weigern, die Kosten zu übernehmen, wodurch die Apotheken auf den Kosten sitzen blieben. "Das ist ein großer finanzieller Schaden".

Auch der GKV-Spitzenverband erläutert, dass selbst vergleichsweise wenige Fälle im Ergebnis hohe Schadenssummen verursachten. Das liege daran, dass diese Arzneimittel besonders hochpreisig seien.

Welche Vorgaben gibt es für Abnehmspritzen?

In Deutschland sind Diabetes-Medikamente verschreibungs- und folglich apothekenpflichtig. Sie werden von Ärzten hauptsächlich bei Menschen mit Adipositas und einem Body-Mass-Index über 30 verordnet, oder wenn Begleiterkrankungen wie Typ-2-Diabetes vorliegen.

Wie viel die Behandlung mit Abnehmspritzen kostet, hängt in erster Linie davon ab, welches Präparat der Arzt verordnet. In der Regel handelt es sich pro Monat um mehrere Hundert Euro. In vielen Fällen übernehmen gesetzliche Krankenkassen die Kosten für das Medikament nicht.

Mit Informationen von dpa