Abnehmer für eine Million Schuhsohlen gesucht

In Hof sucht eine Nachhaltigkeitsplattform Interessenten für 100 Tonnen ungenutzte Schuhsohlen. Sie lagern in Creußen im Landkreis Bayreuth und werden wohl verbrannt, sollten sie nicht von Schuhmachern oder kreativen Künstlern weiterverarbeitet werden.

Eine Million Schuhsohlen suchen Schuhmacher oder "Upcycler"

Es handelt sich um rund eine Million verschiedener Sohlen, die ursprünglich für Schuhe von Marken wie Adidas, Salamander oder Puma hergestellt worden seien, erklärt der Hofer Nachhaltigkeitsmanager Harald Prokscha auf BR-Anfrage. Vorwiegend seien es Sohlen für Damen- und Kinderschuhe in verschiedenen Designs und Farben. Er sucht nun zum einen Schumacher, die die Sohlen für Schuh-Reparaturen nutzen könnten. Zum anderen richtet sich sein Appell auch an Kreative, die die Sohlen im Sinne von Upcycling in dekorative oder nützliche Gegenstände umwandeln.

Sohlen könnten in Müllverbrennung landen

"Wenn wir nicht in den nächsten vier Wochen eine Verwendung finden, landen die fabrikneuen Sohlen in der Müllverbrennung", befürchtet Prokscha. Er klärt gerade auch mit Kunststoff-Spezialisten, ob und wie die Sohlen recycelt werden könnten. Denn sie seien zwar überwiegend in einem guten Zustand, liegen aber schon seit mindestens zehn Jahren in Kisten und Säcken in dem Lager in Creußen. Interessenten können sich über die Internetseite der Nachhaltigkeitsplattform melden. Dort werden auch Interessenten für ausrangierte Büro- und Schulmöbel gesucht. Bislang hat der Hofer Nachhaltigkeitsmanager Harald Prokscha nach eigenen Angaben vor allem Altmöbel aus Nordrhein-Westfalen und Hessen an gemeinnützige Organisationen vermittelt.