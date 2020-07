Die Litzauer Schleife ist ein gerettetes Kleinod. Vor Jahrzehnten sollte sie in einem Stausee untergehen. Heute ist sie eine der längsten freifließenden Stellen des Lechs. Hier gibt es noch Kiesbänke als Brut- und Laichplätze.

Von seinem ursprünglichen Wildfluss-Charakter hat der Lech in den letzten 80 Jahren viel eingebüßt. Fotos um 1940 zeigen den Fluss mit noch riesigen Kiesbänken. Patrizia Majowski vom Verein "Lebensraum Lechtal" geht es vor allem um die stark zurückgegangene Artenvielfalt, wenn sie an früher denkt: "Wenn ich die Artenvielfalt von früher mit der heutigen vergleiche, dann hat man da eben früher an diesem noch wilden Lech Schwärme von Lachseeschwalben, Flussseeschwalben, Rotschenkeln, Großem Brachvogel und Triel gesehen. Und heute bin ich froh, wenn ich einen Flussregenpfeifer sehe oder einen Flussuferläufer."

Der Lech, der am stärksten verbaute Fluss in Bayern

Der Lech ist mit über 30 Kraftwerken der am stärksten verbaute Fluss Bayerns. Welche Auswirkungen die Energieerzeugung auf die Fluss-Ökologie hat, wurde in den letzten Jahrzehnten kaum berücksichtigt. Das soll sich in Zukunft ändern. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie zwingt Energieerzeuger bis 2027 dazu, an der Verbesserung der Fluss-Ökologie mitzuwirken.

Bevor der Lech durch die Litzauer Schleife fließt, passiert er das Kraftwerk Dessau. Eines von 23, das der Konzern Uniper betreibt. Hier wurde inzwischen der sogenannte Schwellbetrieb verändert, also der Zu- und Abfluss der Wassermenge bei der Energieerzeugung. "Das bedeutet insbesondere bei der Rücknahme der Durchflussmenge, dass wir diese nicht mehr in der Geschwindigkeit umsetzen, sondern stufenweise langsamer den Durchfluss zurück nehmen", sagt Carsten Gollum, Leiter der Kraftwerksgruppe Lech von Uniper. Das führe dazu, dass sich Fische und die gesamte Vegetation besser darauf einstellen könnten, als wenn das ruckartig passiere.

Ablaufende Konzessionen - eine Chance für den Lech?

Auch eine Nebenrinne unterhalb des Kraftwerks wurde an den Lech angebunden. Eine von mehreren Maßnahmen aus dem sogenannten Umsetzungskonzept Litzauer Schleife, dass die Wasserrahmenrichtlinie konkretisiert und das Uniper gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim-Schongau und dem Verein Lebensraum Lechtal umsetzt.

Für Patrizia Majowski ist klar: Das ökologische und chemische Potenzial des Lechs verbessert sich nur, wenn alle Akteure zusammen arbeiten. "Und das ist eben die Frage: Wie naturnah will man den Lech haben? Und diese Frage muss gestellt und auch beantwortet werden, auch wegen den auslaufenden Konzessionen." Die bedeuten die Chance, eine positive Veränderungen für den Lech herbeizuführen.

Die Konzessionen - also die Nutzungsrechte der Kraftwerksbetreiber - laufen ab 2027 nach und nach aus. Die Neuvergabe regeln die Landratsämter. Und zwar auch unter Berücksichtigung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie.