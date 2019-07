Abkühlung im Verkehrsstreit mit Österreich

Bei der Pressekonferenz im Bundesverkehrsministerium wurden eigens Ventilatoren aufgestellt, neben den Redner-Pulten. Runterkühlen: darum ging es, auch im übertragenen Sinn, bei dem Gipfeltreffen im deutsch-österreichischen Verkehrsstreit.

Hitze aus der Diskussion nehmen

"Mein Ziel war es, die Hitze aus der Diskussion zu nehmen“, sagte Andreas Scheuer, der deutsche Verkehrsminister. Und auch sein Kollege aus Österreich, Andreas Reichhardt, hat das Klima offensichtlich als angenehm empfunden: "Das Gespräch heute war wirklich ausgesprochen konstruktiv."

Trotzdem bleiben zentrale Streitpunkte bestehen. Wie vorher wörtlich angekündigt, wollte sich der Tiroler Landeshauptmann, Günther Platter, tatsächlich "keinen Millimeter bewegen", bei den Themen, die in Deutschland und Bayern für besonders viel Ärger sorgen. Er beharrt auf den Blockabfertigungen für Lkw und verteidigt auch die "Pkw-Abfahrverbote, damit wir keinen gänzlichen Stillstand in den verschiedenen Dörfern haben".

Fahrverbote für Durchreisende bleiben

Für Urlauber, die aus Deutschland durch Österreich hindurch reisen, zum Beispiel nach Italien, wird sich also erst einmal nichts ändern. Das heißt, sie müssen in den Bundesländern Tirol und Salzburg an den Wochenenden auf der Autobahn bleiben und dürfen nicht auf Landstraßen ausweichen.

Die umstrittene Blockabfertigung für Lkw sorgt auf bayerischer Seite oft für langen Rückstau, weil Tirol dann pro Stunde nur eine bestimmte Zahl von Lkw über die Grenze lässt. Diese Staus sollen aber zumindest reduziert werden, durch ein so genanntes "intelligentes Lkw-Leitsystem 2.0". Das gehört dann schon zu den Lösungen, die beide Seiten beschlossen haben, als ein Punkt von insgesamt zehn. Als besonders wichtig bezeichnet Bundesverkehrsminister Scheuer, "dass wir ein klares Signal geben wollen für die Verlagerung von der Straße auf die Schiene."

Mehr Gütertransport mit dem Zug

Am Brenner-Basistunnel wird zwar noch lange gebaut, und über die Zulauftrassen auf bayerischer Seite ist nicht einmal abschließend entschieden. Aber auch von kurzfristigen Maßnahmen erhofft man sich Erfolge: Ausbau der Terminals im Güterverkehr, mehr Fördermittel und deutlich höhere Kapazitäten bei der so genannten "Rollenden Landstraße", also dem Transport kompletter Lastwagen per Bahn.

Brennerroute soll für Lkw teurer werden

Umgekehrt könnte der Preis für den Gütertransport auf der Straße steigen. Dass auf der Brennerautobahn mehr Lkw fahren als auf allen Alpenpässen in der Schweiz oder in Frankreich zusammen, liegt auch daran, dass diese Route vergleichsweise billig ist für die Spediteure. Ändern ließe sich das durch Aufschläge bei der Maut – über ein solches System wollen beide Länder nun mit der EU-Kommission sprechen.