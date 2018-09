Abkochgebot im Raum Würzburg gilt weiterhin

Die Experten arbeiteten fieberhaft daran, die Ursachen für die Verunreinigung des Trinkwassers zu finden. Das Abkochgebot könne allerdings erst aufgehoben werden, wenn die Wasserproben in den Gemeinden die erforderlichen Werte haben, heißt es. Erste Ergebnisse von mikrobiologischen Untersuchungen werden Mitte/Ende dieser Woche erwartet.

Proben müssen frei von Fäkal-Keimen sein

Täglich wurden an rund 50 Entnahmestellen Proben gezogen, die jeweils zwei Tage reifen müssen, um ausgewertet zu werden, heißt es. Damit das Abkochgebot aufgehoben werden kann, müssen drei aufeinanderfolgende Proben ohne Enterokokken-Belastung sein. Enterokokken sind eine Form von Fäkal-Keimen. Außerdem muss eine ausreichende Chlorsättigung im Trinkwasser nachgewiesen werden. Wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, wird das entsprechende Gesundheitsamt für jede Gemeinde einzeln entscheiden, ob das Abkochgebot aufgehoben werden kann. Die letzten Ergebnisse der mikrobiologischen Proben werden für Freitag, 28. September, erwartet.

Eine mögliche Ursache - Rohrburch einer Leitung

Gleichzeitig läuft die Ursachenforschung weiter. Derzeit werden vier mögliche Ursachen in Betracht gezogen: Ein Rohrbruch im Zulauf der FWM-Leitung in den Hochbehälter Zellingen, eine Verschmutzung durch Mücken, eine Verschmutzung durch einen Probenahmenhahn oder dass durch eine Baustelle am Hochbehälter Zellingen Schmutz ins Wasser gelangte. Christiane Höller vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sieht die Beseitigung des Rohrbruchs in sieben Meter Tiefe als dringlichste Maßnahme. Bis der Rohrbruch behoben ist, kann es etwa vier Wochen dauern. So lange müsse das Trinkwasser auf jeden Fall weiterhin in geringen Mengen gechlort werden, so Höller. Allerdings habe dies keine gesundheitliche Beeinträchtigung der Bevölkerung zur Folge.

17 betroffene Kommunen

Das Abkochgebot war am 14. September für die Landkreis-Gemeinden erlassen worden, die an das Netz der Zweckverbands Trinkwasserversorgung Mittelmain angeschlossen sind. Im Wasser wurde ein erhöhter Enterokokken-Anteil festgestellt. Diese können Übelkeit und Durchfall auslösen. Betroffen sind die Gemeinden Böttigheim, Eisingen, Erlabrunn, Helmstadt, Hettstadt, Höchberg, Holzkirchhausen, Kist, Leinach, Mädelhofen, Neubrunn, Retzbach, Roßbrunn, Thüngersheim, Uettingen, Waldbüttelbrunn und Zellingen.