Abkochgebot im Raum Würzburg bleibt bestehen

Grund für das Abkochgebot: Das Fernwasser ist mit Fäkalienkeimen verunreinigt. Am vergangenen Wochenende hatte das Gesundheitsamt eine Hotline geschaltet. Die einsilbige Auskunft dort, das Abkochgebot bleibt bestehen. Am 14. September hatte der Zweckverband Trinkwasserversorgung Mittelmain die 18 Kommunen in seinem Versorgungsgebiet am Nachmittag per E-Mail darüber informiert, dass bei routinemäßigen Untersuchungen Fäkalienkeime im Trinkwassernetz entdeckt worden waren. Seitdem wird gechlort.

Großer Aufwand für Kindergärten und Altenheime

Nur für die Gemeinde Zell bei Würzburg konnte das Abkochgebot inzwischen aufgehoben werden. Bei den 17 restlichen Gemeinden müssen noch Messungen ergeben, ob die Chlor-Konzentration im gesamten Ortsnetz so hoch ist, dass die Keime abgetötet werden. Beispielsweise für Kindergärten oder Altenheime, aber auch Bäcker und Metzger ist der Mehraufwand beträchtlich. Außerdem gibt es immer mehr Kritik, dass die Information über die Verunreinigung, die Verbraucher zu spät erreicht hat. So gab es erst am Montag vor einer Woche Lautsprecherdurchsagen aus Feuerwehrautos in den Dörfern. Nach wie vor ist unklar, woher die Verunreinigung im Fernwasser stammt.

Betroffene Gemeinden

Folgende Gemeinden sind von dem Abkochgebot betroffen: Eisingen, Erlabrunn, Helmstadt mit Holzkirchhausen, Hettstadt, Höchberg, Kist, Leinach, Neubrunn mit Böttigheim, Thüngersheim, Uettingen, Waldbüttelbrunn mit Roßbrunn und Mädelhofen, Zellingen mit Retzbach.