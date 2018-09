Abkochgebot im Raum Würzburg: erneut Fäkal-Keime im Trinkwasser

Den erneut positiven Befund im Leitungswasser teilten die Landratsämter von Main-Spessart und Würzburg am Freitagnachmittag mit. An einer kurzfristigen Lösung für die betroffenen Gemeinden werde intensiv gearbeitet. Am Samstag sollen neue Untersuchungsergebnisse vorliegen. Täglich werden an rund 50 Entnahmestellen Proben gezogen, die jeweils zwei Tage reifen müssen, um ausgewertet zu werden, heißt es. Damit das Abkochgebot aufgehoben werden kann, müssen drei aufeinanderfolgende Proben ohne Enterokokken-Belastung sein - eine Form von Fäkal-Keimen. Außerdem muss eine ausreichende Chlorsättigung im Trinkwasser nachgewiesen werden. Wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, wird das entsprechende Gesundheitsamt für jede Gemeinde einzeln entscheiden, ob das Abkochgebot aufgehoben werden kann.

Trinkwasser-Hotline gibt Auskunft

Sobald das Abkochen des Trinkwassers nicht mehr notwendig ist, werden die Gesundheitsämter über die Medien, die Homepage der Landkreise und die örtliche Gemeindeverwaltung entsprechend informieren – auch übers Wochenende. Die Trinkwasser-Hotline des Gesundheitsamtes Main-Spessart ist für die Bürger beider Landkreise am Samstag und Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr unter folgender Telefonnummer erreichbar: 0 93 53 / 793 – 16 08.

Besondere Herausforderung für soziale Einrichtungen

Für Kindergärten und Seniorenheimen ist der Mehraufwand besonders groß. Sie müssen aufpassen, dass kein Wasser aus dem Hahn getrunken oder zum Zähneputzen verwendet wird. Bei Demenzpatienten stellt das eine ganz neue Herausforderung dar. Manche sozialen Einrichtungen fühlen sich mit dem Problem alleine gelassen.

"Von der Gemeinde kam keine Information auch keine Rückfrage, wie wir das machen – von der Gemeindeseite kam überhaupt nichts." Leiterin der Seniorenresidenz Zellingen, Barbara Glückert

Hermann Stumpf aus Leinach hatte schon 14 vor der Warnung Durchfall. Er vermutet, dass die Behörden zu spät informiert haben. Beweise hat der ehemalige Abteilungsleiter für Wasser und Gas bei der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH dafür nicht:

"Mich nervt vor allem die Informationspolitik. Auch das die Versorger die Bevölkerung nicht mit sauberen Trinkwasser versorgen, sondern es den Leuten selbst überlassen. Es ist egal ob die Mineralwasser kaufen oder abkochen, es geht alles vom Geld der Bevölkerung – das ist meiner Meinung nach, nicht in Ordnung."

Vier Ursachen kommen in Betracht

Nach wie vor läuft die Ursachenforschung. Vier mögliche Ursachen werden in Betracht gezogen: Ein Rohrbruch im Zulauf der Leitung der Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) in den Hochbehälter Zellingen, eine Verschmutzung durch Mücken, eine Verschmutzung durch einen Wasserhahn, an dem Proben gezogen werden oder Schmutz, der durch eine Baustelle am Hochbehälter Zellingen ins Wasser gelangte. Christiane Höller vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sieht die Beseitigung des Rohrbruchs in sieben Meter Tiefe als dringlichste Maßnahme. Bis der Rohrbruch behoben ist, könne es etwa vier Wochen dauern. So lange müsse das Trinkwasser auf jeden Fall weiterhin in geringen Mengen gechlort werden. Allerdings habe dies keine gesundheitliche Beeinträchtigung der Bevölkerung zur Folge, so Höller.