Abkochgebot aufgehoben: Zwieseler Trinkwasser wieder sauber

Das Abkochgebot des Trinkwassers in Zwiesel im Landkreis Regen ist aufgehoben worden. Das teilte die Stadt am Montag mit. Das Wasser im Stadtgebiet sei wieder vollkommen unbedenklich, heißt es in einer Pressemitteilung. Weil bei einer Routineuntersuchung im Zwieseler Wasserleitungsnetz Bakterien entdeckt worden waren, mussten Verbraucher das Leitungswasser seit vergangenen Freitag abkochen.

Verunreinigung mit Enterokokken

Bei der Verunreinigung handelte es sich laut der Stadtverwaltung um Enterokokken, die in einem Hochbehälter des Trinkwassernetzes festgestellt worden waren. Betroffen waren 80 Prozent des Zwieseler Stadtgebiets: Nur die Bürger in den Ortsteilen Rabenstein und Rotkot brauchten ihr Wasser nicht abzukochen, ebenso die Bewohner verschiedener Straßen.

Das Wasserleitungsnetz der Stadt wurde gespült und gereinigt und weitere Proben entnommen. Nun sei das Laborgutachten negativ, es gebe keine Messwertüberschreitung mehr.