Abiturprüfungen starten an 433 Gymnasien in Bayern

Zwei Abitur-Prüfungstermine stehen in dieser Woche in Bayern an. Nach der Klausur im Pflichtfach Deutsch am Mittwoch ist schon am Freitag das Wahlfach an der Reihe. Am 3. Mai folgt die schriftliche Prüfung in Mathematik. Insgesamt dauert die Prüfungsphase vier Wochen.

Die Folgen der Corona-Krise werden nach Angaben des Kultusministeriums auch in diesem Jahr bei den Abiturprüfungen berücksichtigt: Nicht prüfungsrelevante Inhalte seien bereits frühzeitig veröffentlicht worden. Außerdem haben die rund 35.000 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten heuer wieder 30 Minuten mehr Zeit für die schriftlichen Prüfungen.

Abitur umfasst fünf Prüfungsfächer

Nach der Klausurenphase geht es ab dem 15. Mai weiter mit den mündlichen Kolloquiums-Prüfungen in zwei weiteren Fächern. Die Abitur-Prüfungsphase an den bayerischen Gymnasien endet am 26. Mai. Die Zeugnisse werden am 30. Juni überreicht.

Abituraufgaben kommen in Bayern per Post

Das Bayerische Kultusministerium schließt einen Pannenstart wie in Nordrhein-Westfalen aus. Dort musste das Schulministerium die Abiturprüfung um zwei Tage verschieben, weil am ersten Prüfungstag nur ein Drittel der Schulen die Abituraufgaben vom Zentralrechner des Schulministeriums in Düsseldorf abrufen konnte.

Ein Download-Fehler kann im Freistaat keine Prüfung verhindern, denn das Kultusministerium verschickt die Aufgaben in Papierform an die Schulen. Erst am Prüfungstag werden die verschlossenen Mappen geöffnet, damit die Prüfungsgerechtigkeit gewahrt bleibt. Eine digitale Übertragung, zum Beispiel von Audiodateien, die zur Bearbeitung von Prüfungsfragen nötig sind, wird vorerst noch getestet. Denn noch seien digitale Übertragungswege unsicher, so das Kultusministerium.

Mit Informationen von dpa.