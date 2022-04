Abiturprüfungen in Bayern beginnen

Für etwa 35.000 bayerische Schülerinnen und Schüler beginnen am Mittwoch die Abiturprüfungen. Den Auftakt macht dabei das Fach Deutsch. Anschließend folgten schriftliche Tests in Mathematik und einem wählbaren Drittfach, teilte das Kultusministerium im Vorfeld mit. Den Abschluss bilden dann zwei mündliche Prüfungen, das Abiturzeugnis gibt es am 24. Juni.

Piazolo wünscht viel Glück

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) teilte mit, dass er den Abiturientinnen und Abiturienten die Daumen drücke. Er wünsche beste Gesundheit, gute Nerven und ein glückliches Händchen bei der Bearbeitung der Aufgaben, sagte der Minister.

Keine Corona-Maßnahmen mehr

Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie gibt es dem Kultusministerium zufolge beim diesjährigen Abitur nicht mehr. Der bayerische Philologenverband (bpv) rief Lehrer und Schüler aber dennoch dazu auf, Masken zu tragen. Krankheitsausfälle sollten in den kommenden Wochen möglichst verhindert werden.