Abifeier läuft aus dem Ruder - viel los an der Isar

Trotz des großen Andrangs an der Isar in München in der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei nur wenige Anzeigen gezählt. Nach ihrer Schätzung feierten in der Spitze circa 10.000 Münchner und Münchnerinnen am Isarufer zwischen Deutschem Museum und Flaucher. Die Beamten mussten drei Mal wegen Körperverletzung Anzeige erstatten, drei Mal wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Mal wegen Beamtenbeleidigung. Außerdem wurde bei einem Einsatz ein Streifenwagen besprüht und zerkratzt, wie ein Sprecher am Samstag mitteilte.

Sexuelle Belästigung

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann zog dieser seine Hose herunter, er wurde wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage angezeigt. Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung stellte die Polizei nicht fest, die Feiernden hielten sich an die geltenden Regelungen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums bezeichnete die Einsatzlage an der Isar als "ruhig" und normal für einen warmen Sommerabend.

Polizei bittet um Ruhe und Rücksicht auf die Umwelt

Die Münchner Polizei warnte auf Twitter vor Verhältnissen wie am vergangenen Wochenende und mahnte dazu, Müll wieder mit nach Hause zu nehmen und es nicht zu laut werden zu lassen.