Abifahrten in Corona-Zeiten: Verwirrung um Quarantäneregelungen

Jugendliche, die von der Abifahrt eine Corona-Infektion mit nach Hause bringen: Dieses Thema wird seit einigen Wochen teils hitzig diskutiert. Denn sowohl aus Kroatien als auch aus Griechenland waren zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Oberbayern und Schwaben mit einer Infektion im Gepäck von privaten Abireisen zurückgekommen. Ihre Kontaktpersonen mussten 14 Tage in Quarantäne und verpassten zum Teil ihre Abibälle.

Die örtlichen Gesundheitsämter stellen zumeist die ganze Reisegruppe unter Quarantäne – ohne vorher das Ansteckungsrisiko für jeden Einzelnen zu ermitteln. Der Grund: Diffuses Infektionsgeschehen vor Ort im Ferienlager oder Hotel. Das Augsburger Verwaltungsgericht ließ dies in einem Fall aber nicht gelten. Zudem sind die Bestimmungen des Gastlandes entscheidend, wie sich Infizierte und Kontaktpersonen zu verhalten haben.

Isolation und Rückreise für Infizierte

Mit Corona Infizierte müssen auch im Ausland in die Isolation. Dafür gibt es mancherorts wie auf Mallorca extra Quarantäne-Hotels für eine Unterbringung, bis kein Ansteckungsrisiko mehr besteht (negativer PCR-Test und Symptomfreiheit). Ein isolierter Rückflug wie der des infizierten Fußballspielers Thomas Müller vom FC Bayern vor einigen Monaten in einem Sanitätsflieger dürfte für viele Urlauber zu teuer sein.

In Deutschland nochmal isoliert

Doch gelten im Ausland mitunter kürzere Mindestfristen für die Isolation/Quarantäne: Bei einer privaten Abifahrt auf die griechische Insel Korfu war ein infizierter schwäbischer Schüler nach zehn Tagen vor Ort "freigetestet" worden. Für die griechischen Behörden durfte er somit zurück nach Deutschland fliegen. Für die deutschen Behörden war die Mindest-Isolationszeit von 14 Tagen aber nicht erreicht. Somit musste der Schüler nach seiner Landung in der Heimat noch für vier weitere Tage in die Isolation, bis er sich freitesten konnte.

Und nicht nur das: Wegen der deutschen Definition von engen Kontaktpersonen musste auch die komplette Sitzreihe des Schülers im Flugzeug in Quarantäne, wie der BR aus interner Quelle erfuhr.

Quarantäne und Rückreise für Kontaktpersonen

Enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten müssen sich nicht nur in Deutschland in Quarantäne begeben. Die hatte zum Beispiel die kroatische Gesundheitsbehörde für einen noch nicht vollständig geimpften Zimmernachbarn zweier vor Ort positiv getesteter Schüler aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen verhängt, sagte eine Kreissprecherin dem BR.

Kontaktperson reist im Gruppenbus

Während die Infizierten mit isolierten Krankentransporten zurückfuhren, durfte der Zimmernachbar laut Sprecherin mit dem Gruppenbus in die Heimat reisen. Voraussetzung war für die kroatischen Behörden ein unmittelbar vor Abfahrt gemachter, negativ ausgefallener PCR-Test und Symptomfreiheit. Direkt nach seiner Rückkehr wurde der Schüler allerdings positiv getestet und mit ihm noch einige andere Mitreisende.

Infektionen trotz PCR-Tests

Für den Antritt der Fahrt gelten die kroatischen Bestimmungen, so die Landkreis-Sprecherin. Sie hält allerdings eine Ansteckungsgefahr während der Rückreise im Bus wegen der Inkubationszeit für sehr gering. Womöglich hätten sich die meisten bei der privaten Abifahrt vor Ort angesteckt - in der großen kroatischen Ferienanlage von Lanterna. Dort wurden laut Veranstalter während der Urlaubswoche zwei PCR-Tests für jeden durchgeführt und auf eine Abstands- und Maskenpflicht hingewiesen. Allerdings hätten diese Pflichten auf dem Partygelände niemanden mehr interessiert, berichteten Fahrtteilnehmer in örtlichen Medien.

Bilanz für das Tölzer Gesundheitsamt: 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Kroatienreise wurden positiv getestet (zwei davon hatten das Virus offenbar bereits nach Lanterna mitgebracht), 19 enge Kontaktpersonen mussten in 14-tägige Quarantäne, da sie weder als vollständig geimpft noch als genesen galten. Gleichzeitig in der Ferienanlage untergebrachte Abiturienten von einigen schwäbischen Gymnasien hatten nach Rückkehr ebenfalls Infizierte in ihren Reihen, was zum Teil zur Quarantäne für alle Mitreisenden führte.

Quarantäne für alle bei diffusem Infektionsgeschehen

Doch eine pauschale Einordnung der Abi-Reisegruppen in die Kategorie "enge Kontaktpersonen" hatte bereits ein juristisches Nachspiel: Eine Schülerin klagte erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht Augsburg gegen ihre 14-tägige Quarantäne.

Das Landratsamt Ostallgäu hatte die Quarantäne für alle Abi-Reisenden aus dem Landkreis verfügt, die zum betreffenden Zeitpunkt in der kroatischen Hotelanlage waren. Denn es handle sich um "ein diffuses Ausbruchsgeschehen vor Ort", teilte ein Landkreissprecher dem BR mit. Das heißt: Die Kontakte vor Ort waren nicht mehr überschaubar. Damit aber braucht das Gesundheitsamt kein persönliches Ansteckungsrisiko mehr zu ermitteln, mit dem es sonst "enge Kontaktpersonen" identifiziert. So verfügte es die 14-tägige Quarantäne ab dem Tag der Rückkehr.

Gericht sieht keine pauschale Gefahr

Das Verwaltungsgericht aber gab der klagenden Schülerin recht: Da "nach bisherigen Erkenntnissen" kein Infizierter in ihrer konkreten Reisegruppe oder Busgruppe aus Hohenschwangau war, sei das Infektionsrisiko hier zu abstrakt. Dass sich die verschiedenen Reisegruppen in der Hotelanlage vermischt haben könnten, lässt das Gericht als Grund für eine pauschale Quarantäne nicht gelten. Die Infektionsgefahr sei vergleichbar mit der eines Individualreisenden, der in eine Menschenansammlung gerate, in der sich auch infizierte Personen befänden.

Für den Abiturball der Schülerin kam die Quarantäne-Aufhebung allerdings zu spät: Sie und ihre Mitfahrerinnen und Mitfahrer mussten daheimbleiben.